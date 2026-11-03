Thụy Điển tiếp tục bế tắc trong việc thành lập chính phủ

Quốc hội Thụy Điển ngày 3/11 đã bác đề xuất bổ nhiệm bà Elisabeth Thand Ringqvist, lãnh đạo đảng Trung tâm, làm Thủ tướng, đánh dấu lần thứ hai cơ quan lập pháp nước này không thông qua ứng cử viên đứng đầu chính phủ kể từ cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 9.

Kết quả này cho thấy bế tắc chính trị tại Thụy Điển vẫn chưa có lối ra, trong khi các đảng chưa tìm được tiếng nói chung về thành phần chính phủ mới.

Theo kết quả bỏ phiếu, có 324 nghị sỹ phản đối và 25 nghị sỹ ủng hộ đề xuất trên. Toàn bộ 25 phiếu ủng hộ đều thuộc về đảng Trung tâm của bà Thand Ringqvist.

Trước đó, ngày 15/10, Quốc hội cũng đã bác đề cử bà Magdalena Andersson, lãnh đạo đảng Dân chủ Xã hội, với 248 phiếu chống và 99 phiếu ủng hộ.

Cuộc tổng tuyển cử ngày 13/9 đưa các đảng trung tả gồm Dân chủ Xã hội, Cánh tả, Xanh và Trung tâm giành tổng cộng 176/349 ghế tại Quốc hội, nhỉnh hơn mức 173 ghế của các đảng cánh hữu do Thủ tướng đương nhiệm Ulf Kristersson lãnh đạo. Tuy nhiên, dù cả 4 đảng trung tả đều ủng hộ bà Andersson làm Thủ tướng, họ vẫn bất đồng về việc những đảng nào sẽ tham gia chính phủ mới.

Bà Thand Ringqvist tuần trước đã từ bỏ nỗ lực thành lập một liên minh trung dung và khẳng định không có ý định đảm nhiệm chức Thủ tướng trong chính phủ tiếp theo. Việc đưa tên bà ra bỏ phiếu được xem là một bước trong nỗ lực tìm kiếm phương án phá vỡ thế bế tắc.

Sau cuộc bỏ phiếu ngày 3/11, Chủ tịch Quốc hội Andreas Norlén cho biết lãnh đạo đảng Ôn hòa Ulf Kristersson sẽ là người tiếp theo được giao nhiệm vụ tìm cách thành lập chính phủ. Tuy nhiên, hiện chưa có dấu hiệu cho thấy ông Kristersson có thể nhận được sự ủng hộ cần thiết tại Quốc hội. Nếu nỗ lực này không thành công, nhiệm vụ thành lập chính phủ có thể một lần nữa được chuyển lại cho bà Andersson.

Theo quy định của Thụy Điển, Chủ tịch Quốc hội có thể đề cử tối đa 4 ứng cử viên Thủ tướng để Quốc hội bỏ phiếu. Nếu cả 4 ứng cử viên đều bị bác, nước này sẽ phải tổ chức bầu cử sớm trong vòng 3 tháng./.

Thụy Điển: Lãnh đạo phe trung tả thất bại trong nỗ lực thành lập chính phủ Dù khối trung tả có 176 ghế, nhiều hơn 3 ghế so với khối cánh hữu tại Quốc hội, nhưng bất đồng về thành phần nội các khiến nỗ lực thành lập chính phủ của bà Magdalena Andersson lần thứ 2 thất bại.