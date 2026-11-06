NATO ra mắt nền tảng mới đối phó thiết bị bay không người lái

Ngày 5/11, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thông báo triển khai một nền tảng mới đã được kiểm chứng về hiệu quả nhằm giúp 32 quốc gia thành viên đẩy nhanh việc mua sắm các thiết bị chống thiết bị bay không người lái (UAV).

Theo ông Claudio Palestini, người đứng đầu bộ phận đổi mới và tiếp nhận công nghệ của NATO, hệ thống mới rất đơn giản tương tự một nền tảng thương mại điện tử trực tuyến, để các nước mua sắm những năng lực cần thiết.

Các sản phẩm được NATO lựa chọn căn cứ vào đánh giá hiệu suất và chi phí hợp lý sau quá trình đấu thầu công khai và đánh giá kéo dài nhiều tháng.

Các sản phẩm này, do các công ty của Anh, Pháp, Đức và Mỹ sản xuất, có sẵn để các nước NATO mua hoặc thuê dài hạn với tổng chi phí lên tới 28 triệu USD, nhằm bảo vệ biên giới và các địa điểm chiến lược.

Thiết bị gồm nhiều công nghệ khác nhau như gây nhiễu điện tử và thiết bị bay không người lái đánh chặn.

Các nước NATO, trong đó có các quốc gia Baltic, Romania và Ba Lan, đã đối mặt với hàng loạt vụ UAV xâm nhập lãnh thổ trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine lan rộng.

Cho đến nay, liên minh này đang sử dụng máy bay tiêm kích phóng các tên lửa đắt tiền để bắn hạ những UAV có giá rẻ hơn.

Các quan chức của NATO đánh giá cách tiếp cận này không khả thi về mặt kinh tế trong dài hạn./.

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