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Ba Lan kêu gọi các nước Trung Âu chủ động định hình tương lai của châu Âu

Ngày 5/11, Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki kêu gọi các nước Trung và Đông Âu chủ động tham gia định hình tương lai của châu lục, thay vì chỉ tiếp nhận các quyết định từ bên ngoài.

Nguyễn Việt Thắng
Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki phát biểu tại cuộc họp báo ở Vacsava. (Ảnh: PAP/TTXVN)
Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki phát biểu tại cuộc họp báo ở Vacsava. (Ảnh: PAP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, ngày 5/11, Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki kêu gọi các nước Trung và Đông Âu chủ động tham gia định hình tương lai của châu lục, thay vì chỉ tiếp nhận các quyết định từ bên ngoài.

Phát biểu sau hội nghị thượng đỉnh Nhóm Visegrad (V4) gồm Ba Lan, CH Séc, Slovakia và Hungary được tổ chức tại thành phố Trenčín (Slovakia), ông Nawrocki cho rằng không thể chấp nhận những biện pháp làm suy yếu nền công nghiệp châu Âu, làm tăng chi phí sinh hoạt và hạn chế cơ hội phát triển của doanh nghiệp.

Ông nhấn mạnh dù các nước V4 không phải lúc nào cũng đồng thuận, nhưng họ vẫn có chung lợi ích về kinh tế, cơ sở hạ tầng và năng lượng.

Theo truyền thông quốc tế, tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh tranh luận về vai trò của Ba Lan trong Liên minh châu Âu (EU) gia tăng.

Thủ tướng nước này Donald Tusk cáo buộc phe đối lập cánh hữu đang thúc đẩy khả năng “Polexit”, tức là việc Ba Lan rời khỏi EU. Tháng trước, lãnh đạo đảng Pháp luật và Công lý (PiS) Jarosław Kaczyński đề xuất các nước muốn cải tổ sâu rộng EU có thể xây dựng một hiệp ước mới hoặc đàm phán rút khỏi khối này nếu cải cách không thành công.

Hội nghị V4 lần này có sự tham dự của Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen. Tuy nhiên, bà không xuất hiện tại cuộc họp báo chung sau hội nghị.

Trang mạng Bloomberg cho rằng động thái này nhằm tránh thể hiện sự ủng hộ đối với ông Nawrocki trong bối cảnh tranh chấp hiến pháp tại Ba Lan, song EC bác bỏ thông tin trên, khẳng định bà Leyen vắng mặt do lịch trình đã được sắp xếp từ trước./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Tổng thống Ba Lan Karol Nawrock #Tình hình châu Âu #Liên minh châu Âu Ba Lan
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