Anh: Đình công tại London gây nguy cơ gián đoạn giao thông dịp Lễ Giáng sinh

Theo phóng viên TTXVN tại London, ngày 6/11, Công đoàn Đường sắt, Hàng hải và Giao thông Anh (RMT) thông báo các lái tàu điện ngầm London thuộc công đoàn này dự kiến đình công 8 đợt, mỗi đợt kéo dài 24 giờ, bắt đầu từ ngày 26/11. Hai đợt diễn ra vào ngày 17 và 19/12 có thể ảnh hưởng đến việc đi lại và hoạt động kinh doanh trong những ngày cận Lễ Giáng sinh.



Theo RMT, mỗi đợt đình công sẽ bắt đầu vào 12h trưa theo giờ địa phương. Sau ba đợt cuối năm nay, các đợt tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 4 và 6/1, cùng các ngày 17, 23 và 25/2/2027.



Kế hoạch đình công xuất phát từ bất đồng giữa RMT và Cơ quan Giao thông London (TfL) về đề xuất áp dụng tuần làm việc 4 ngày theo hình thức tự nguyện.

Người đứng đầu RMT Eddie Dempsey cho rằng phương án này sẽ làm tăng thời gian trực tiếp lái tàu, kéo dài ca làm và khiến lịch trực khó dự đoán hơn. Công đoàn cũng lo ngại những thay đổi có thể dẫn đến việc cắt giảm hàng trăm vị trí và đề nghị áp dụng tuần làm việc 32 giờ trong 4 ngày, giữ nguyên mức lương.



Về phần mình, TfL cho biết theo đề xuất, phần lớn lái tàu sẽ giảm thời gian làm việc thực tế từ 36 xuống 35 giờ mỗi tuần, dù mỗi ngày làm việc sẽ dài hơn. Số giờ ghi trong hợp đồng vẫn giữ nguyên do thời gian nghỉ ăn được trả lương tăng thêm.

Theo ITV, ông Nick Dent, Giám đốc vận hành dịch vụ khách hàng của hệ thống tàu điện ngầm London, cho biết những người chọn tiếp tục làm việc 5 ngày mỗi tuần vẫn được làm việc tại cơ sở hiện nay. Ông đề nghị RMT đưa phương án mới ra lấy ý kiến các thành viên công đoàn.



Công đoàn Lái tàu Aslef ủng hộ việc cho phép người lao động lựa chọn tuần làm việc 4 ngày. Đại diện Aslef Finn Brennan cho biết những người chọn lịch mới có thể có thêm 35 ngày nghỉ mỗi năm.

Trong khi đó, nhóm doanh nghiệp BusinessLDN nhận định các đợt đình công có thể ảnh hưởng đáng kể đến ngành nhà hàng và khách sạn trong mùa kinh doanh cận Giáng sinh, đồng thời kêu gọi hai bên sớm đạt thỏa thuận.



Hồi tháng 4/2026, lái tàu thuộc RMT đã đình công cũng vì bất đồng về phương án tuần làm việc 4 ngày. TfL khi đó chỉ duy trì được khoảng một nửa mức dịch vụ thường lệ mỗi ngày trong thời gian đình công. Trước đó, tranh chấp về lương và điều kiện làm việc hồi tháng 9/2025 khiến mạng lưới tàu điện ngầm London gần như ngừng hoạt động trong 4 ngày.

Tháng 11/2022, một đợt đình công liên quan đến việc làm và lương hưu cũng khiến 9 trong số 11 tuyến phải tạm ngừng hoạt động vào giờ cao điểm buổi sáng./.

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