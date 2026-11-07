Củng cố tin cậy chính trị và mở rộng hợp tác giữa Việt Nam và Phần Lan

Từ ngày 4-7/11, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại Phần Lan.

Diễn ra một năm sau khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược, chuyến thăm là dịp để hai bên củng cố tin cậy chính trị, tăng cường hợp tác trên kênh Đảng, phát huy quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước, góp phần hiện thực hóa các thỏa thuận cấp cao.



Tại cuộc làm việc với bà Paula Risikko, Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Phần Lan, đồng chí Trịnh Văn Quyết trân trọng cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của Phần Lan đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước trước đây và công cuộc xây dựng, phát triển của Việt Nam ngày nay.

Khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị với Phần Lan, đồng chí Trịnh Văn Quyết đề nghị hai bên duy trì tiếp xúc cấp cao, tăng cường quan hệ giữa các chính đảng và hợp tác nghị viện, chia sẻ kinh nghiệm hoạch định chính sách, đồng thời kết nối các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp trong các lĩnh vực giáo dục, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.



Đồng chí Trịnh Văn Quyết cũng đề nghị hai nước phát huy vai trò cầu nối của Phần Lan trong quan hệ Việt Nam-Liên minh châu Âu (EU) và của Việt Nam trong quan hệ Phần Lan-Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), tận dụng hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU, đồng thời mong Phần Lan vận động các nước thành viên EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU.



Về hợp tác đa phương, đồng chí Trịnh Văn Quyết đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ tại Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), tiếp tục ủng hộ chủ nghĩa đa phương, tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc và thượng tôn pháp luật; ủng hộ lập trường chung của ASEAN về Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.



Bà Paula Risikko khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Phần Lan và cho rằng hai nước còn nhiều tiềm năng hợp tác, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ, năng lượng, giáo dục, đô thị thông minh và lao động.

Bà cho biết Bộ Ngoại giao hai nước đang phối hợp xây dựng chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược và đề nghị tăng cường hợp tác tại các diễn đàn đa phương.

Hai bên nhất trí phát huy vai trò của Quốc hội mỗi nước trong việc thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận song phương, tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư.



Tại cuộc gặp với đồng chí Jiri Mäntysalo, Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Phần Lan, đồng chí Trịnh Văn Quyết cảm ơn sự ủng hộ của những người cộng sản Phần Lan đối với Việt Nam và chia sẻ những thành tựu kinh tế-xã hội cùng kinh nghiệm của Việt Nam qua 40 năm Đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh sự gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân, kết hợp lý luận với thực tiễn, lấy người dân làm trung tâm trong mọi chính sách phát triển và gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội.

Khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển của Việt Nam, đồng chí Trịnh Văn Quyết đề nghị hai Đảng tăng cường trao đổi lý luận, hợp tác báo chí và phối hợp tại các diễn đàn chính đảng đa phương.



Đồng chí Jiri Mäntysalo đánh giá cao thành tựu Đổi mới và đường lối đối ngoại của Việt Nam, coi Việt Nam là hình mẫu trong xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đồng chí cho biết những người cộng sản và nhiều thanh niên Phần Lan rất mong muốn tìm hiểu kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hai bên nhất trí duy trì tiếp xúc, chia sẻ thông tin về tình hình quốc tế, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, kinh nghiệm xây dựng Đảng; khuyến khích tăng cường giao lưu giữa các tổ chức, nhất là tổ chức thanh niên.



Tại cuộc gặp ông Mauri Raveala, Chủ tịch Hội Hữu nghị Phần Lan-Việt Nam, và các hội viên, đồng chí Trịnh Văn Quyết chúc mừng hội nhân kỷ niệm 55 năm thành lập (1971 - 2026); đánh giá cao tình đoàn kết và sự ủng hộ của hội dành cho Việt Nam qua nhiều thế hệ.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết mong hội thu hút thêm hội viên trẻ, kết nối các địa phương, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp trong hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học và công nghệ; hoan nghênh các đề xuất cụ thể của hội viên nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Phần Lan.



Ông Mauri Raveala và các hội viên bày tỏ tình cảm gắn bó với đất nước, con người Việt Nam và mong tiếp tục đóng góp cho tình hữu nghị giữa hai nước. Hội nêu các đề xuất hợp tác cụ thể về lâm nghiệp, đóng tàu, dịch vụ logistics, đào tạo nguồn nhân lực và xử lý nước nhằm góp phần cụ thể hóa quan hệ Đối tác chiến lược Phần Lan-Việt Nam.



Tại cuộc gặp với bà Marit af Björkesten, Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Phần Lan (Yle), đồng chí Trịnh Văn Quyết chúc mừng Yle nhân kỷ niệm 100 năm thành lập (1926 - 2026), đề nghị Yle và các cơ quan báo chí Việt Nam trao đổi chương trình giới thiệu đất nước, con người mỗi nước; nghiên cứu phối hợp sản xuất các chương trình về giáo dục, môi trường và phát triển bền vững; chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số và đào tạo nhân lực truyền thông.



Bà Marit af Björkesten nhấn mạnh sứ mệnh phục vụ công chúng của Yle, coi việc cung cấp thông tin chính xác là nền tảng để giữ vững niềm tin của khán thính giả. Bà chia sẻ cách đài kiểm chứng thông tin, phát triển nội dung số để tiếp cận rộng rãi công chúng, nhất là giới trẻ.

Tổng Giám đốc Yle hoan nghênh các đề xuất hợp tác của đoàn, đặc biệt trong lĩnh vực truyền thông số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo một cách có trách nhiệm.



Trong các cuộc trao đổi, đồng chí Trịnh Văn Quyết đề nghị các đối tác Phần Lan tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam hội nhập xã hội sở tại, gìn giữ tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc, trở thành cầu nối giữa hai nước.



Làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan, đoàn nghe Đại sứ Nguyễn Hoàng Diệu Tâm báo cáo về tình hình sở tại, quan hệ song phương và công tác cộng đồng.

Biểu dương tinh thần trách nhiệm của cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đồng chí Trịnh Văn Quyết đề nghị cơ quan đại diện nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu, thúc đẩy triển khai các thỏa thuận hợp tác và chủ động kết nối các địa phương, doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu, đào tạo của hai nước.



Tại cuộc gặp với cộng đồng người Việt Nam ở Phần Lan, đại diện các hội đoàn bày tỏ tình cảm gắn bó với quê hương, sẵn sàng đóng góp cho sự nghiệp phát triển đất nước và mong muốn có thêm các hoạt động giao lưu văn hóa để con em gìn giữ tiếng Việt và văn hóa dân tộc.

Các chuyên gia công nghệ mong được kết nối với các dự án trong nước để tham gia tư vấn, đào tạo từ xa. Đại diện sinh viên đề nghị được cung cấp thông tin về chính sách thu hút nhân tài và hỗ trợ tìm cơ hội thực tập, việc làm.



Đồng chí Trịnh Văn Quyết chia sẻ thông tin về tình hình đất nước, về chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài, khẳng định kiều bào ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam và là nguồn lực quan trọng đối với sự phát triển đất nước.

Ghi nhận những ý kiến tâm huyết của bà con, đồng chí Trịnh Văn Quyết mong bà con phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó; chấp hành pháp luật sở tại, đóng góp tích cực cho sự phát triển của Phần Lan; giữ gìn tiếng Việt, lan tỏa bản sắc văn hóa Việt Nam và hướng về quê hương, chung tay xây dựng đất nước.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết đề nghị Đại sứ quán chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của bà con, đồng hành với các hội đoàn trong việc gắn kết cộng đồng.



Các cuộc trao đổi diễn ra trong không khí chân thành, thẳng thắn và cởi mở, góp phần củng cố tin cậy chính trị giữa hai nước, mở ra cơ hội hợp tác mới, tạo động lực thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Phần Lan phát triển thực chất, hiệu quả./.

Việt Nam-Phần Lan thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ và kinh tế xanh Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với Phần Lan, Đối tác chiến lược đầu tiên của Việt Nam tại khu vực Bắc Âu.