Lung linh "Sắc màu quê hương" giữa lòng thành phố Perth tại Australia

Ngày 7/11, tại quảng trường Forrest Place ở trung tâm thành phố Perth (bang Tây Australia), Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 với chủ đề “Sắc màu quê hương” đã diễn ra sôi nổi, thu hút gần 4.000 lượt người tham dự.

Sự kiện mang đến không gian nghệ thuật rực rỡ, góp phần đưa hình ảnh một Việt Nam giàu bản sắc, năng động và thân thiện đến gần hơn với công chúng sở tại.



Theo phóng viên TTXVN tại Australia, sự kiện do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Perth phối hợp với Mạng lưới Tài năng Việt-Australia (AVTN) và tổ chức Kết nối Thương mại Toàn cầu (Global Trade Connection) đồng tổ chức.

Ngày hội có sự hiện diện của Thị trưởng thành phố Perth Bruce Reynolds, đại diện chính quyền bang, lãnh sự đoàn, các hội đoàn, cùng đông đảo kiều bào, người dân địa phương và du khách quốc tế.



Phát biểu khai mạc sự kiện, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Perth Phạm Hải Anh nhấn mạnh văn hóa là hồn cốt của dân tộc, là nền tảng tinh thần và sức mạnh nội sinh của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi,” Tổng Lãnh sự khẳng định việc gìn giữ và phát huy bản sắc dân tộc có ý nghĩa đặc biệt nhằm củng cố khối đại đoàn kết, gắn kết cộng đồng người Việt trên toàn thế giới và quảng bá hình ảnh đất nước.



Các nghệ sỹ biểu diễn tại lễ hội Ngày Văn hóa Việt Nam 2026. (Ảnh: TTXVN phát)

Sự kiện năm nay càng mang ý nghĩa sâu sắc khi diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946) và hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên (24/11/2026).

Gửi gắm thông điệp tới cộng đồng, Tổng Lãnh sự Phạm Hải Anh nêu bật ba định hướng cốt lõi: Gìn giữ tiếng Việt, truyền thống gia đình và các giá trị tốt đẹp của dân tộc; Tích cực giới thiệu văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế; và Phát huy sức sáng tạo để văn hóa Việt Nam không ngừng vươn xa, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.

Ông khẳng định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của dân tộc, đóng vai trò là “nhịp cầu sống” gắn kết Việt Nam với thế giới.



Điểm nhấn của ngày hội là chương trình nghệ thuật đặc sắc quy tụ nhiều nghệ sỹ, ca sỹ từ trong nước và các địa phương của Australia. Mở màn bằng ca khúc “Bonjour Vietnam” được thể hiện qua ba ngôn ngữ Pháp, Anh và Việt, chương trình đã khéo léo dẫn dắt khán giả bước vào hành trình khám phá dải đất hình chữ S.



Tại sự kiện, công chúng được đắm chìm trong những làn điệu dân ca mượt mà như “Lý ngựa ô,” “Bèo dạt mây trôi,” hay âm hưởng hùng tráng của núi rừng Tây Nguyên qua tiếng đàn T’rưng và nét tín ngưỡng độc đáo của nghệ thuật hát chầu văn. Bên cạnh đó, màn trình diễn thời trang lấy cảm hứng từ trang phục các dân tộc đã tôn vinh vẻ đẹp truyền thống qua lăng kính thiết kế đầy mới mẻ.



Không khí quảng trường Forrest Place càng trở nên bùng nổ với các tiết mục ca múa nhạc hiện đại mang tinh thần tự hào dân tộc như “Ngàn ước mơ Việt Nam,” “Made in Vietnam,” “Việt Nam huy hoàng,” “Việt Nam tôi” hay “Đi giữa trời rực rỡ.”

Sự giao thoa giữa các thế hệ nghệ sỹ và chất liệu âm nhạc cho thấy sức sống bền bỉ, tính tiếp biến linh hoạt của văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên hội nhập.



Làm nên thành công của “Sắc màu quê hương” không thể không kể đến sự tham gia năng động của thế hệ trẻ, du học sinh và những người gốc Việt lớn lên tại Australia.

Không chỉ là khán giả, các bạn trẻ đã chủ động tham gia vào khâu tổ chức, điều phối tình nguyện viên và trực tiếp biểu diễn. Bằng ngôn ngữ nghệ thuật trẻ trung, thế hệ trẻ đã thể hiện niềm tự hào cội nguồn và lan tỏa văn hóa dân tộc một cách tự nhiên, gần gũi nhất.



Từ một sự kiện cộng đồng, Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 thực sự trở thành không gian ngoại giao văn hóa hiệu quả. Sự đón nhận nồng nhiệt từ công chúng Tây Australia đối với các tiết mục nghệ thuật và ẩm thực truyền thống đã minh chứng cho sức hấp dẫn của văn hóa Việt Nam.

Thông qua những hoạt động giao lưu nhân dân thiết thực, sự kiện góp phần bồi đắp sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, qua đó tạo nền tảng xã hội vững chắc để thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Australia ngày càng đi vào chiều sâu./.

Tăng cường hợp tác lập pháp, đưa quan hệ Việt Nam-Australia đi vào chiều sâu Tại buổi tiếp Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên khẳng định Việt Nam nói chung và Quốc hội Việt Nam nói riêng luôn coi trọng quan hệ với Australia.