Nghề dệt thổ cẩm - nét văn hóa truyền thống độc đáo của người Mạ

Từ những sợi bông, nguyên liệu nhuộm màu tự nhiên đến đôi bàn tay khéo léo của người phụ nữ, nghề dệt thổ cẩm đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa của đồng bào Mạ.

Không chỉ tạo ra những sản phẩm phục vụ sinh hoạt, mỗi tấm thổ cẩm còn lưu giữ những giá trị văn hóa, phong tục và tri thức dân gian được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Thổ cẩm gắn với đời sống và bản sắc văn hóa người Mạ

Dân tộc Mạ là một trong 54 dân tộc Việt Nam, sinh sống chủ yếu tại Lâm Đồng và Đồng Nai. Hiện nay, cộng đồng người Mạ có hơn 5.500 nhân khẩu, là một trong 37 dân tộc thiểu số sinh sống tại Đồng Nai, tập trung chủ yếu ở các xã Tà Lài và Định Quán.

Từ lâu, bên cạnh hoạt động sản xuất nương rẫy, đồng bào Mạ còn duy trì nhiều nghề thủ công truyền thống, trong đó dệt thổ cẩm giữ vị trí quan trọng trong đời sống vật chất và tinh thần. Với người Mạ, thổ cẩm không đơn thuần là sản phẩm phục vụ nhu cầu mặc hay sinh hoạt mà còn là biểu tượng văn hóa, gắn với các nghi lễ, phong tục, hôn nhân, lễ hội và những mối quan hệ trong cộng đồng.

Từ khi chào đời đến lúc qua đời, các sản phẩm dệt luôn hiện diện trong những dấu mốc quan trọng của mỗi con người, trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống đồng bào. Bởi vậy, mỗi tấm thổ cẩm không chỉ chứa đựng công sức lao động mà còn là nơi gửi gắm tình cảm, quan niệm sống và bản sắc của cộng đồng.

Các sản phẩm dệt thổ cẩm truyền thống của người dân tộc Mạ. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

Nét độc đáo của nghề dệt thổ cẩm người Mạ thể hiện trước hết ở quy trình sản xuất thủ công công phu, được lưu truyền chủ yếu qua đôi bàn tay của những người phụ nữ. Từ khâu xử lý, se sợi, nhuộm màu bằng nguyên liệu tự nhiên như lá cây, rễ rừng đến công đoạn dệt trên khung cửi truyền thống, mỗi bước đều đòi hỏi sự kiên trì, khéo léo và kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm.

Đặc biệt, nghề dệt không có một công thức cố định mà chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, sự sáng tạo và cảm nhận của từng người thợ. Những gam màu đặc trưng như đen, trắng, xanh, đỏ, nâu, vàng được phối hợp theo cách riêng của mỗi gia đình. Trong đó, màu trắng giữ vai trò chủ đạo, tượng trưng cho sự tinh khiết và hài hòa.

Trên nền vải, các họa tiết hình học, đường zigzag cùng những môtíp muông thú, dòng nước, nhà sàn được thể hiện một cách sinh động. Những hình ảnh này không chỉ mang tính trang trí mà còn phản ánh quan niệm của người Mạ về vòng đời, sự vận động của vũ trụ và mối quan hệ hài hòa giữa con người với thiên nhiên. Đặc biệt, hình ảnh nhà sàn còn tượng trưng cho sự ổn định và tuần hoàn của cuộc sống.

Có thể xem mỗi tấm thổ cẩm như một “văn bản” văn hóa độc đáo, lưu giữ những câu chuyện, ký ức và tri thức bản địa của cộng đồng. Thông qua từng đường dệt, người Mạ gửi gắm cách nhìn nhận về thế giới tự nhiên, đời sống sinh hoạt và những giá trị tinh thần được tích lũy qua nhiều thế hệ. Tất cả tạo nên ngôn ngữ hoa văn riêng, làm nên bản sắc của thổ cẩm Mạ.

Tri thức ấy được trao truyền chủ yếu từ thế hệ này sang thế hệ khác trong mỗi gia đình. Từ khoảng 8-9 tuổi, các bé gái đã bắt đầu làm quen với khung cửi, học những động tác dệt đầu tiên dưới sự hướng dẫn của bà và mẹ. Qua quá trình quan sát, thực hành và tích lũy kinh nghiệm, các em dần nắm được kỹ thuật se sợi, phối màu, tạo hoa văn và hoàn thiện sản phẩm. Nghề dệt vì thế không chỉ là kỹ năng lao động mà còn là một phần trong quá trình gìn giữ và tiếp nối bản sắc văn hóa của người Mạ.

Nỗ lực gìn giữ nghề dệt trước nguy cơ mai một

Cùng với sự phát triển của xã hội, nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người Mạ cũng có những thay đổi để thích ứng với điều kiện sản xuất và nhu cầu tiêu dùng mới. Những nguyên liệu tự nhiên từng được sử dụng như bông, vỏ cây, rễ cây để tạo màu dần được thay thế bằng sợi và phẩm màu công nghiệp nhằm tiết kiệm thời gian, giảm chi phí.

Mẫu mã sản phẩm cũng ngày càng đa dạng. Bên cạnh trang phục và những vật dụng truyền thống, người làm nghề đã sáng tạo thêm nhiều mặt hàng như túi xách, ví, phụ kiện và đồ lưu niệm. Việc mở rộng chủng loại sản phẩm góp phần đưa thổ cẩm đến gần hơn với thị trường, tạo thêm cơ hội phát triển kinh tế cho các hộ gia đình.

Những sản phẩm dệt thủ công bằng thổ cẩm của đồng bào Mạ, vùng Cát Tiên (Lâm Đồng) tuy gặp khó khăn đầu ra nhưng vẫn thu hút người tiêu dùng. (Ảnh: Mỹ Hà/TTXVN)

Tuy nhiên, quá trình thay đổi cũng đặt ra bài toán cân bằng giữa phát triển kinh tế và bảo tồn những giá trị nguyên gốc. Khi nguyên liệu, phương thức sản xuất và thị hiếu tiêu dùng thay đổi, một số kỹ thuật truyền thống có nguy cơ bị thu hẹp, trong khi những hoa văn và tri thức dân gian vốn làm nên bản sắc của thổ cẩm Mạ cần được gìn giữ.

Hiện nay, nghề dệt đang đối mặt với nhiều khó khăn. Thế hệ trẻ ngày càng ít sử dụng trang phục truyền thống, không còn nhiều người mặn mà học nghề do công việc đòi hỏi thời gian, sự tỉ mỉ nhưng thu nhập chưa tương xứng với công sức bỏ ra. Trong khi đó, đội ngũ nghệ nhân ngày càng lớn tuổi, việc truyền dạy chủ yếu diễn ra trong phạm vi gia đình theo hình thức truyền khẩu, chưa được hệ thống hóa thành tài liệu hay chương trình đào tạo bài bản.

Các nghệ nhân cũng gặp trở ngại về vốn đầu tư, nguồn nguyên liệu và đầu ra sản phẩm. Những khó khăn này khiến việc duy trì hoạt động dệt ngày càng vất vả, đồng thời đặt ra nguy cơ thất truyền đối với nhiều kỹ thuật và kinh nghiệm quý báu được tích lũy qua nhiều thế hệ.

Trước thực tế đó, bảo tồn nghề dệt không chỉ là duy trì hoạt động sản xuất mà còn là gìn giữ một phần di sản văn hóa của người Mạ. Muốn nghề truyền thống tiếp tục tồn tại, cần có những cách làm phù hợp để vừa khuyến khích nghệ nhân trao truyền kỹ thuật, vừa tạo sinh kế và sức hấp dẫn mới cho sản phẩm thổ cẩm.

Đưa thổ cẩm vào hành trình du lịch trải nghiệm

Trong xu hướng phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa và phát triển bền vững, thổ cẩm của người Mạ ở Tà Lài đang được tiếp cận theo những hướng đi mới. Thay vì chỉ được giới thiệu như một sản phẩm thủ công truyền thống, các giá trị văn hóa bản địa được kết nối với hoạt động trải nghiệm, sáng tạo và khám phá đời sống cộng đồng.

Một trong những điểm nhấn trong hành trình tìm hiểu văn hóa Tà Lài là Nhà Dài - công trình kiến trúc truyền thống giữ vai trò trung tâm sinh hoạt cộng đồng. Với chất liệu gỗ, tre cùng cấu trúc không gian mở, Nhà Dài không chỉ thể hiện nét kiến trúc đặc trưng mà còn là nơi kết nối con người với thiên nhiên và lưu giữ những giá trị văn hóa của đồng bào.

Lớp hướng dẫn nghề dệt thủ công truyền thống cho phụ nữ người Mạ ở bản Buôn Go, xã Cát Tiên (Lâm Đồng) được tổ chức tại nhà truyền thống. (Ảnh: Mỹ Hà/TTXVN)

Tại đây, du khách có cơ hội quan sát đời sống thường nhật, tìm hiểu về nghề dệt thổ cẩm, trực tiếp khám phá các công đoạn làm ra sản phẩm và lắng nghe những câu chuyện được các nghệ nhân truyền lại. Qua từng đường kim, mũi chỉ và hoa văn trên mặt vải, những giá trị văn hóa tưởng chừng xa lạ trở nên gần gũi, dễ cảm nhận hơn.

Việc kết hợp nghề dệt với du lịch trải nghiệm cũng mở ra cơ hội quảng bá sản phẩm, tạo thêm đầu ra và nâng cao giá trị kinh tế cho nghề thủ công truyền thống. Quan trọng hơn, khi di sản được đặt trong không gian sinh hoạt thực tế, người dân có thêm động lực duy trì nghề, còn thế hệ trẻ có điều kiện tiếp cận và hiểu hơn về văn hóa của dân tộc mình.

Từ những khung cửi truyền thống đến các sản phẩm thổ cẩm phục vụ đời sống hiện đại, nghề dệt của người Mạ đang đứng trước yêu cầu vừa bảo tồn, vừa đổi mới để thích ứng. Việc kết nối di sản với du lịch không chỉ góp phần tạo sinh kế cho cộng đồng mà còn mở ra hướng tiếp cận mới trong gìn giữ bản sắc văn hóa.

Bởi mỗi tấm thổ cẩm không chỉ là thành quả của đôi bàn tay lao động mà còn là kết tinh của ký ức, tri thức và tâm hồn người Mạ. Gìn giữ nghề dệt hôm nay cũng chính là gìn giữ những giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ, để bản sắc ấy tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại./.

Gìn giữ nghề dệt thổ cẩm của người Thái ở Nghệ An, mở hướng phát triển du lịch Không chỉ lưu giữ những giá trị văn hóa lâu đời, nghề dệt của đồng bào dân tộc Thái còn mở ra hướng phát triển du lịch cộng đồng, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân ở miền Tây Nghệ An.