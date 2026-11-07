Cuộc hội ngộ chưa từng có của 100 nghệ sỹ Jazz khắp thế giới trên sân khấu Việt

Tối 6/11, Chương trình hòa nhạc “Jazz & Friends X” diễn ra tại Phòng hòa nhạc lớn - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam quy tụ gần 100 nghệ sỹ đa quốc tịch với một nhạc mục đặc biệt nhân kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện.

Với 16 tiết mục trong hơn 2 giờ đồng hồ, khán giả được đi xuyên không gian và thời gian, sống trong những giai điệu Jazz Mỹ cổ điển và phóng khoáng, sự náo nhiệt của văn hóa Mỹ Latin và những vũ điệu samba qua một tác phẩm Jazz của Brazil, rồi được chuyển tiếp qua nền văn hóa lâu đời và cổ kính của Jazz châu Âu qua các tác phẩm của Anh, Pháp, Thụy Điển, Na Uy, Australia và cuối cùng lại trở về với Jazz Việt.

Sau tiết mục mở màn với màn biểu diễn đầy năng lượng của 12 nghệ sỹ trống qua tác phẩm “Sing Sing Sing,” khán giả ngay lập tức được chìm đắm trong những giai điệu Jazz êm dịu qua ca khúc kinh điển “Fever” ra đời 70 năm trước với giọng hát ấn tượng của Thủy Bùi, rồi lại hòa vào không khí vô cùng náo nhiệt của “In the Mood” - đại diện nổi bật của phong cách Big Band Swing - với sự kết hợp của 23 nghệ sỹ saxophone cùng bass, trống và piano.

Thông qua các tác phẩm được chọn lọc, chương trình được dàn dựng khéo léo với nhiều phong cách khác nhau từ Ragtime, Big Band đến Jazz Fusion, Smooth Jazz. (Ảnh: Hòa Nguyễn/Vietnam+)

Trong chương trình, người nghe được thưởng thức các phong cách Jazz khác nhau. Các nghệ sĩ Mỹ và Việt Nam mang đến sự kết hợp thú vị trong “I Concentrate on You" - bản kinh điển do nhạc sỹ huyền thoại Cole Porter sáng tác vào năm 1939.

Ngay sau đó, khán giả được sống trong không khí náo nhiệt của "Mas Que Nada" - một trong những ca khúc Brazil nổi tiếng nhất mọi thời đại, đưa âm hưởng Samba và Bossa Nova đến với khán giả toàn cầu với màn trình diễn của 6 vocal. Rồi không gian trở nên lắng đọng với “Under the Sky of Paris” - một trong những ca khúc biểu tượng nhất đại diện cho âm nhạc và tinh thần lãng mạn của Pháp.

Sự xuất hiện của nghệ sỹ Quyền Văn Minh - một trong những người thầy định hình khoa Jazz và tạo nền móng cho Jazz Việt - khiến khán phòng bùng nổ. (Ảnh: Hòa Nguyễn/Vietnam+)

Khán phòng sau đó gần như vỡ òa với màn trình diễn đầy năng lượng của “Blues i oktaver” qua màn kết hợp của nghệ sỹ piano Nguyễn Tiến Mạnh, Giáo sư Lars Anderssons (trống), nghệ sỹ saxophone Quyền Thiện Đắc và Danny Healy, nghệ sỹ bass Hoàng Hải Bằng.

Điểm nhấn đặc biệt nhất của chương trình chính là 2 tiết mục “Cội” và “Sông biển nước Nam” do Nguyễn Đức Hải Phong sáng tác. Đây là lần đầu tiên trên sân khấu "Jazz & Friends," Jazz được sáng tác và trình diễn cùng dàn nhạc giao hưởng thính phòng.

Sự kết hợp giữa giao hưởng thính phòng trên nền chất liệu âm nhạc truyền thống đã mang đến một chất Jazz độc đáo không thể trộn lẫn, mang bản sắc riêng của Jazz Việt.

Do Ban tổ chức giấu kín đến phút chót nên sự xuất hiện của Đinh Mạnh Ninh khiến khán giả vô cùng bất ngờ. Dưới bàn tay phối khí của nhạc sỹ Nguyễn Hữu Vượng, hai ca khúc nhạc nhẹ của Võ Thiện Thanh là “Xích lô” và “Buổi sáng ở Ciao Cafe” được khoác chiếc áo mới với chất Jazz đặc trưng (Ảnh: Hòa Nguyễn/Vietnam+)

Đêm nhạc khép lại với ca khúc “What’d I Say” - kiệt tác của huyền thoại Ray Charles vốn được coi là ca khúc nền tảng khai sinh ra thể loại nhạc Soul - do tất cả các nghệ sỹ cùng hòa giọng.

Từ kinh điển đến đương đại, từ các nghệ sỹ quốc tế đến các nghệ sỹ Jazz Việt Nam, chương trình tạo nên một không gian âm nhạc đa dạng nhưng thống nhất trong tinh thần tự do, ngẫu hứng và sáng tạo./.

Hàng nghìn khán giả thưởng thức nhạc Jazz bên hồ Xuân Hương Đà Lạt Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026 không chỉ mở ra không gian giao lưu nghệ thuật quốc tế mà còn là bước đi cụ thể nhằm phát huy danh hiệu Đà Lạt là Thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO.