Dàn nhạc Thính phòng Vienna đưa nhạc cổ điển châu Âu đến với khán giả Hà Nội

Sau những dấu ấn nghệ thuật tại Nhà hát Hồ Gươm năm 2024-2025, Dàn nhạc Thính phòng Vienna (Vienna Chamber Orchestra) tiếp tục trở lại Hà Nội với chương trình hòa nhạc vào hai đêm 7 và 8/11/2026.

“The Vienna Concert 2026” có sự góp mặt của nhà soạn nhạc, nghệ sỹ piano, nhạc trưởng Alma Deutscher và hai giọng ca opera quốc tế Adrian Eröd (baritone) và Nadezhda Karyazina (mezzo-soprano).

Đêm diễn đầu tiên (7/11) đưa khán giả đến với các tác phẩm giao hưởng của Ludwig van Beethoven và Franz Schubert, nổi bật là Giao hưởng số 8 của Beethoven và Giao hưởng số 4 “Bi tráng” của Schubert. Chương trình còn giới thiệu những sáng tác của Alma Deutscher, trước khi mở ra không gian opera đa dạng qua các tác phẩm của Bizet, Johann Strauss II, Tchaikovsky, Wagner và Rossini.

Nghệ sỹ Alma Deutscher sẽ thể hiện cả ba vai trò của mình bằng màn trình diễn piano và chỉ huy dàn nhạc qua tác phẩm “Ludwig Waltz No.1,” đồng thời giới thiệu sáng tác “Impromptu for Orchestra in B major.”

Hai nghệ sỹ Nadezhda Karyazina (mezzo-soprano) và Adrian Eröd (baritone).

Đêm diễn thứ hai (8/11) mang đậm tinh thần âm nhạc Vienna với Giao hưởng số 41 “Jupiter” và khúc mở màn opera Don Giovanni của Wolfgang Amadeus Mozart, cùng Kaiser-Walzer của Johann Strauss II. Xen giữa những tác phẩm kinh điển là hai sáng tác Siren Sounds Waltz và Grinzinger Polka của Alma Deutscher. Chương trình khép lại với các trích đoạn opera của Mozart và Franz Lehár, mang đến không gian âm nhạc vừa thanh lịch, vừa giàu sức sống.

Sự kết hợp giữa giao hưởng, opera, điệu valse (waltz) và polka, cùng những sáng tác đương đại, hứa hẹn mang đến cho khán giả hai trải nghiệm nghệ thuật khác biệt nhưng cùng tôn vinh vẻ đẹp của truyền thống âm nhạc Vienna.

Được thành lập năm 1946, Dàn nhạc Thính phòng Vienna là một trong những dàn nhạc thính phòng tiêu biểu của Áo, nổi tiếng với phong cách trình diễn tinh tế và truyền thống âm nhạc Vienna. Trải qua 80 năm hoạt động, dàn nhạc đã biểu diễn tại nhiều quốc gia, hợp tác với các nhạc trưởng, nghệ sỹ độc tấu danh tiếng và góp phần đưa di sản âm nhạc cổ điển châu Âu đến với công chúng quốc tế.

Sự trở lại của Dàn nhạc Thính phòng Vienna tiếp tục góp phần khẳng định vị thế Nhà hát Hồ Gươm là điểm đến của các chương trình nghệ thuật quốc tế chất lượng cao, đồng thời mở rộng cơ hội để công chúng Việt Nam tiếp cận những giá trị đặc sắc của âm nhạc cổ điển thế giới./.

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