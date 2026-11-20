Các luật liên quan đến Luật khám bệnh, chữa bệnh; Luật Dược; Luật Bảo hiểm Y tế được sửa đổi, bổ sung nhằm phù hợp với tổ chức bộ máy, phân định thẩm quyền và bảo đảm thống nhất pháp luật.

Luật khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện 01 nội dung do đã thực hiện việc phân cấp, phân quyền; 03 nội dung để đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh; 06 nội dung để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật; 01 nội dung để tăng cường quản lý thiết bị y tế.

Luật Dược sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện 09 nội dung để đơn giản hoá thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh; 01 nội dung để phân cấp; 06 nội dung để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật; 04 nội dung để tăng cường quản lý giá thuốc.

Luật Bảo hiểm Y tế sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện 05 nội dung để giải quyết các vấn đề liên quan đến sắp xếp bộ máy tổ chức.