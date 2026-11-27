Chuyến thăm của Thủ tướng Lào có ý nghĩa quan trọng, nhằm tiếp tục củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào.

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam, tham dự Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam lần thứ 12 (CLMV-12) và Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong lần thứ 11 (ACMECS-11) ngày 27 và 28/11/2026.

Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của đồng chí Saleumxay Kommasith trên cương vị Thủ tướng Chính phủ Lào, sau khi được bầu giữ chức Thủ tướng thứ 10 của nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào vào đầu tháng 10 vừa qua.

Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, nhằm tiếp tục củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam./.

Chuyến thăm của Thủ tướng Saleumxay Kommasith làm sâu sắc nội hàm “gắn kết chiến lược” Việt Nam-Lào Đại sứ Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh ý nghĩa chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, đồng thời đề xuất các đột phá hợp tác kinh tế và tăng cường gắn kết chiến lược song phương.