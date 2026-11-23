Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng và Phu nhân, Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam, tham dự Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam lần thứ 12 (CLMV-12) và Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong lần thứ 11 (ACMECS-11) từ ngày 27-28/11/2026./.

Việt Nam - Lào cùng kế thừa và gìn giữ tình hữu nghị vĩ đại qua các thế hệ Báo Quân đội nhân dân Lào ngày 12/11 đăng bài xã luận khẳng định tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa Việt Nam - Lào là di sản quý báu của hai dân tộc.