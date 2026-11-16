Vun đắp tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào từ truyền thống đến hiện tại

Tối 16/11, tại thành phố Đà Nẵng, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố và Hội hữu nghị Việt Nam-Lào thành phố phối hợp với Tổng Lãnh sự quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Đà Nẵng tổ chức chương trình kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp cách mạng Lào (30/10/1949-30/10/2026).

Chương trình là dịp tri ân những đóng góp, hy sinh của các thế hệ quân tình nguyện, chuyên gia quân sự Việt Nam, đồng thời tiếp tục vun đắp tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Tham dự chương trình có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Lào thành phố Trần Anh Tuấn; Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Đà Nẵng Vonekham Cheuangmanivong; đại diện các cơ quan, đơn vị, cựu quân tình nguyện, chuyên gia quân sự Việt Nam cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên, sinh viên hai nước.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Lào thành phố Trần Anh Tuấn phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Anh Tuấn khẳng định, tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào được xây dựng, vun đắp qua những năm tháng hai dân tộc kề vai sát cánh trong đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước. Những đóng góp, hy sinh của quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam đã trở thành biểu tượng cao đẹp của tình đoàn kết quốc tế, là tài sản chung vô giá mà các thế hệ hôm nay có trách nhiệm gìn giữ, phát huy.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Anh Tuấn, tiếp nối truyền thống đó, Đà Nẵng đang đẩy mạnh hợp tác với các địa phương Lào trên nhiều lĩnh vực. Tháng 4/2026, thành phố đã ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030 với năm tỉnh: Attapeu, Sekong, Salavane, Champasak và Savannakhet. Các chương trình hợp tác tập trung vào phát triển kinh tế, kết nối hạ tầng, giáo dục, y tế và giao lưu nhân dân.

Đáng chú ý, thành phố đang triển khai dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14D với tổng mức đầu tư 4.518 tỷ đồng, nhằm tăng cường kết nối giao thương từ cửa khẩu quốc tế Nam Giang đến vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Tuyến đường dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 12/2027.

Sau khi hoàn thành tuyến đường sẽ giúp tỉnh Sekong và Nam Lào kết nối mạnh mẽ với thành phố Đà Nẵng và vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, giúp Sekong phát triển trong thời gian tới. Cùng với đó, Đà Nẵng tiếp tục cấp học bổng cho cán bộ, sinh viên các tỉnh Trung-Nam Lào, hỗ trợ giảng dạy tiếng Việt, triển khai các hoạt động khám, chữa bệnh nhân đạo và đào tạo nhân lực y tế, góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa các địa phương ngày càng đi vào chiều sâu.

Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng Vonekham Cheuangmanivong phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Thay mặt Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào, Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Đà Nẵng Vonekham Cheuangmanivong bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, cống hiến của quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc Lào.

Tổng Lãnh sự nhấn mạnh, những người lính tình nguyện Việt Nam không chỉ sát cánh cùng quân, dân Lào trên chiến trường, còn giúp xây dựng lực lượng cách mạng, phát triển vùng căn cứ, hỗ trợ giáo dục, y tế và đời sống nhân dân.

Tổng Lãnh sự Vonekham Cheuangmanivong đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Đà Nẵng với các tỉnh miền Trung và miền Nam Lào, đồng thời khẳng định Tổng Lãnh sự quán sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy hợp tác và trao truyền những giá trị của tình hữu nghị đặc biệt cho thế hệ trẻ hai nước.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu, đoàn viên, thanh niên giao lưu với Đại tá Nguyễn Đức Chuyển, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Trưởng Ban liên lạc Cựu quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Đà Nẵng; Đại tá Nguyễn Lành, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 375, Quân chủng Phòng không-Không quân.

Những câu chuyện về chiến trường Lào, sự đùm bọc của nhân dân các bộ tộc Lào và tình đồng đội trong những năm tháng chiến tranh giúp thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn giá trị của hòa bình, độc lập và tình đoàn kết giữa hai dân tộc.

Đại diện thanh niên Việt Nam-Lào cũng bày tỏ lòng tri ân đối với các thế hệ đi trước, khẳng định trách nhiệm tiếp nối truyền thống, tăng cường giao lưu, học tập và hợp tác, góp phần gìn giữ, phát triển quan hệ hữu nghị Việt Nam-Lào. Chương trình còn có các tiết mục nghệ thuật ca ngợi tình đoàn kết hai nước và giao lưu múa lăm vông truyền thống./.

Việt Nam - Lào cùng kế thừa và gìn giữ tình hữu nghị vĩ đại qua các thế hệ Báo Quân đội nhân dân Lào ngày 12/11 đăng bài xã luận khẳng định tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa Việt Nam - Lào là di sản quý báu của hai dân tộc.