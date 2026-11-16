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UAV tấn công 3 tàu chở hàng tại cửa sông Danube gần biên giới Ukraine

Ba tàu chở hàng đã bị máy bay không người lái (UAV) tấn công tại cửa sông Danube, gần biên giới Ukraine. Thủ tướng Romania Luca Niculescu cho biết vụ việc xảy ra hôm 14/11.

Viết Thành
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UAV tấn công 3 tàu chở hàng tại cửa sông Danube gần biên giới Ukraine
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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý sau:

UAV tấn công 3 tàu chở hàng tại cửa sông Danube gần biên giới Ukraine.

Nga chặn đứng đợt tập kích drone quy mô lớn nhằm vào Moskva.

Mỹ điều tàu sân bay thứ ba tới Trung Đông.

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Viết Thành
(Vietnam+)
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