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Thị trường thế giới "rung lắc" dữ dội sau biến cố của CEO Nvidia Jensen Huang

Thị trường chứng khoán thế giới biến động trong phiên giao dịch ngày 12/11, khi thông tin liên quan đến lãnh đạo tập đoàn sản xuất chip Nvidia tác động đến tâm lý nhà đầu tư.

Viết Thành
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Thị trường thế giới "rung lắc" dữ dội sau biến cố của CEO Nvidia Jensen Huang
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Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới - chuyên mục podcast quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý sau:

Thị trường chứng khoán thế giới biến động sau khi biến cố của CEO Nvidia Jensen Huang.

Tổng thống Nga trao đổi với đặc phái viên Mỹ về tiến trình hòa bình Ukraine.

Các tay súng liên quan IS sát hại 66 dân thường tại Cộng hòa dân chủ Congo.

Hãy theo dõi bản tin podcast thời sự quốc tế mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quan trọng nhất của thế giới./.

Viết Thành
(Vietnam+)
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