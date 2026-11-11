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“Thần đèn” Tư Lũy sẽ di dời cổng Parabol Bách khoa Hà Nội trong 10-15 ngày

Công trình cổng Parabol -biểu tượng hơn 60 năm của Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến được "Thần đèn" Tư Lũy di dời nguyên khối lùi vào 20 mét trong vòng 10 đến 15 ngày thi công.

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“Thần đèn” Tư Lũy sẽ di dời cổng Parabol Bách khoa Hà Nội trong 10-15 ngày
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Bản tin 60s ngày 11/11/2026 gồm những nội dung sau:

“Thần đèn” Tư Lũy sẽ di dời cổng Parabol Bách khoa Hà Nội trong 10-15 ngày.

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