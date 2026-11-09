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Khi hồn quê của nghệ nhân làng nghề giao thoa với thương mại điện tử

Những người thợ vốn quen với cách bán hàng truyền thống nay bước vào không gian giao thương riêng với các doanh nghiệp phân phối, hệ thống siêu thị và sàn thương mại điện tử.

Viết Thành
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Khi hồn quê của nghệ nhân làng nghề giao thoa với thương mại điện tử
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Với mỗi khách tham quan, khi bước chân vào Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 22, đây không đơn thuần là một chuyến đi mua sắm. Đó là dịp để ta được tận tay chạm vào từng nếp lụa, mảng gốm, sợi mây... và lắng nghe câu chuyện văn hóa phía sau mỗi sản phẩm thủ công./.

Viết Thành
(Vietnam+)
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