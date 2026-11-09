Khi hồn quê của nghệ nhân làng nghề giao thoa với thương mại điện tử

Với mỗi khách tham quan, khi bước chân vào Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 22, đây không đơn thuần là một chuyến đi mua sắm. Đó là dịp để ta được tận tay chạm vào từng nếp lụa, mảng gốm, sợi mây... và lắng nghe câu chuyện văn hóa phía sau mỗi sản phẩm thủ công./.

Viết Thành