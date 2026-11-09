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Ngoại trưởng Mỹ thừa nhận đàm phán với Iran chưa có đột phá

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran chưa đạt được nhiều tiến triển, đồng thời đánh giá các yêu cầu của Iran là "không thể chấp nhận được".

Viết Thành
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Ngoại trưởng Mỹ thừa nhận đàm phán với Iran chưa có đột phá
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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý sau:

Ngoại trưởng Mỹ thừa nhận đàm phán với Iran chưa có đột phá.

Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi chấm dứt xung đột thông qua ngoại giao.

Mỹ tìm cách ngăn chặn các tuyến đường vận chuyển trên bộ vào Iran.

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Viết Thành
(Vietnam+)
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