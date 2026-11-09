Xung đột tại Trung Đông: Mỹ phát tín hiệu hạn chế không kích Iran

Ngày 8/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết khả năng Washington tiến hành các đợt không kích mới nhằm vào Iran là “rất thấp” nếu các cuộc đàm phán đạt tiến triển.

Tuy nhiên, tình hình tại Trung Đông vẫn căng thẳng khi hai bên tiếp tục cáo buộc nhau gây gián đoạn hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz, trong khi các nỗ lực ngoại giao chưa đạt đột phá.

Trả lời phỏng vấn qua điện thoại với kênh CNN, Tổng thống Trump cho rằng Mỹ đã gây tổn thất nghiêm trọng cho Iran và không cần thiết phải tiếp tục hành động quân sự nếu hai bên đạt được một thỏa thuận chặt chẽ.

Ông nhấn mạnh thỏa thuận cần giải quyết chương trình hạt nhân của Iran và việc mở lại eo biển Hormuz. Dù vậy, ông cũng không loại trừ khả năng nối lại các cuộc tấn công nếu đàm phán không đạt kết quả.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng cho biết cánh cửa ngoại giao vẫn để ngỏ, nhưng hiện chưa có dấu hiệu về một bước đột phá trong thời gian gần.

Trong khi đó, cùng ngày, truyền thông Iran đưa tin nghe thấy nhiều tiếng nổ tại thành phố cảng Bandar Abbas và một số địa điểm ở tỉnh Hormozgan, trong đó có đảo Qeshm, Jask và Sirik. Nguyên nhân các tiếng nổ chưa được xác định rõ.

Truyền hình nhà nước Iran cho biết chưa có xác nhận về các cuộc tấn công tên lửa nhằm vào lãnh thổ nước này, đồng thời đề cập khả năng những tiếng nổ liên quan hoạt động quân sự của Iran. Do đó, hiện chưa có căn cứ khẳng định đây là một đợt không kích mới của Mỹ.

Căng thẳng trên tuyến hàng hải chiến lược cũng tiếp tục gia tăng. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết hai tàu chở dầu bốc cháy sau khi va phải thủy lôi tại eo biển Hormuz.

Về phía Mỹ, Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) thông báo lực lượng nước này đã vô hiệu hóa một tàu thương mại bị cáo buộc tìm cách vượt qua lệnh phong tỏa các cảng của Iran. Những diễn biến này tiếp tục cản trở hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải quan trọng đối với thương mại năng lượng toàn cầu.

Các nỗ lực trung gian nhằm hạ nhiệt căng thẳng vẫn được duy trì. Qatar tiếp tục thúc đẩy trao đổi đề xuất giữa Washington và Tehran, trong khi Saudi Arabia và Qatar cũng thảo luận về tình hình khu vực và các biện pháp giảm leo thang.

Tuy nhiên, hai bên vẫn bất đồng về những điều kiện then chốt liên quan đến trừng phạt, chương trình hạt nhân và an ninh hàng hải.

Tình hình an ninh tại Yemen cũng diễn biến phức tạp. Ngày 7/11, cơ quan y tế do lực lượng Houthi kiểm soát cho biết các cuộc không kích nhằm vào một ngôi làng gần thủ đô Sanaa khiến ít nhất 33 người thiệt mạng và 39 người bị thương.

Houthi cáo buộc Saudi Arabia đứng sau vụ tấn công, song Riyadh cho biết đang xem xét thông tin./.

Mỹ xác nhận không kích hệ thống phòng không Iran Ngày 7/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích hạn chế nhằm vào một hệ thống phòng không của Iran.