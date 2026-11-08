Xung đột ở Trung Đông: Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi chấm dứt xung đột thông qua ngoại giao

Ngày 7/11, Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã kêu gọi người đồng cấp Mỹ Donald Trump giải quyết cuộc xung đột với Iran bằng con đường ngoại giao.

Tại cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đã thảo luận quan hệ song phương cũng như các diễn biến trong khu vực và toàn cầu.

Tổng thống Erdogan nhấn mạnh: "Căng thẳng Mỹ-Iran cần chấm dứt và các vấn đề nên được giải quyết thông qua ngoại giao." Ông cũng cho biết Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy hòa bình.

Trong một diễn biến liên quan, báo Washington Post cho biết chính quyền của Tổng thống Trump đã kêu gọi Trung Quốc giúp chấm dứt cuộc xung đột với Iran. Cụ thể, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đã đề nghị Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng của mình đối với Iran.

Cùng ngày, Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi và Tổng thống Mỹ vừa có cuộc điện đàm để trao đổi về những diễn biến mới nhất trong khu vực, các vấn đề an ninh và triển vọng cho giai đoạn tiếp theo.

Trong cuộc thảo luận, hai bên đã trao đổi về các biện pháp thúc đẩy ổn định khu vực, cũng như hợp tác giữa Iraq và Mỹ nhằm giải quyết các thách thức hiện tại. Tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Iraq cho biết hai bên đều nhấn mạnh sự cần thiết phải ưu tiên đối thoại và ngoại giao để quản lý khủng hoảng, giảm căng thẳng và ngăn chặn xung đột leo thang.

Ông al-Zaidi tái khẳng định cam kết của Iraq trong việc tôn trọng chủ quyền quốc gia, tránh sử dụng lãnh thổ của mình để tấn công các nước láng giềng, và áp dụng các giải pháp hòa bình cũng như đối thoại mang tính xây dựng./.

Xung đột tại Trung Đông: Đảo Qeshm của Iran tiếp tục bị tấn công Hãng thông tấn nhà nước IRNA dẫn lời các nhân chứng địa phương cho biết hai vật thể bay đã đánh trúng khu vực Suza trên đảo Qeshm, sau khi người dân nghe thấy tiếng máy bay trên bầu trời hòn đảo.