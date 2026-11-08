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Các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế năm 2027

Nghị quyết Quốc hội nêu rõ chỉ tiêu GDP bình quân đầu người khoảng 6.100 USD; tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt 25,4%; tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) khoảng 4,5%.

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Ngày 7/11/2026, tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027.

Nghị quyết nhấn mạnh yêu cầu tập trung quyết liệt phấn đấu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, lấy hiệu quả thực chất, năng suất và đời sống nhân dân làm thước đo.

Chỉ tiêu GDP bình quân đầu người khoảng 6.100 USD; tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt 25,4%; tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) khoảng 4,5%./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Quốc hội #Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027 #CHỉ tiêu phát triển kinh tế #Tăng trưởng GDP TP. Hà Nội
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QUỐC HỘI KHÓA XVI

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