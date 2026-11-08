Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các bậc tiền bối cách mạng ở Tuyên Quang

Sáng 8/11/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng lãnh đạo Quốc hội dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng; Dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; Dâng hương tại Đình Tân Trào; Dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối Cách mạng.