Nghị quyết 24-NQ/TW: Lắng nghe để hành động, đối thoại để đồng lòng

Việc người đứng đầu Đảng ủy Đặc khu Bạch Long Vĩ trực tiếp lắng nghe, tháo gỡ từng vướng mắc cho nhân dân, cán bộ, chiến sỹ và doanh nghiệp ngay tại chỗ đã khẳng định tinh thần xuyên suốt là mọi chính sách phát triển nơi đầu sóng đều lấy người dân làm trung tâm.

Lắng nghe để hành động

Đây cũng là cách Đặc khu cụ thể hóa Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 15/7/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế GRDP 6 tháng cuối năm 2026 và giai đoạn 2026-2030.

Tinh thần ấy được thể hiện rõ qua từng câu hỏi trực diện của người dân và những câu trả lời không né tránh của người đứng đầu Đảng ủy Đặc khu ngay tại hội trường đối thoại.

Theo Bí thư Đảng ủy Đặc khu Bạch Long Vĩ Bùi Trung Tiến, cuộc đối thoại diễn ra ngày 6/11 vừa qua mang ý nghĩa hết sức quan trọng, là diễn đàn dân chủ thiết thực để nhân dân, ngư dân, cán bộ công chức, cộng đồng doanh nghiệp và lực lượng vũ trang trực tiếp bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và phản ánh những vướng mắc từ thực tiễn liên quan đến tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh; qua đó giúp cấp ủy, chính quyền Đặc khu nắm bắt sát hơn những vấn đề phát sinh, kịp thời tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng phục vụ nhân dân.

Tại diễn đàn, các ý kiến phát biểu đã thẳng thắn nêu lên những vấn đề thiết thân nhất đối với đời sống, lao động và nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc phòng nơi đảo xa. Về chính sách an sinh và hạ tầng dân sinh, bà Nguyễn Thị Ngoan (giáo viên Trường Tiểu học-Mẫu giáo Bạch Long Vĩ) kiến nghị thành phố giữ nguyên các cơ chế, chế độ ưu đãi đặc thù cho cán bộ, công chức và nhân dân khi sửa đổi Quyết định 409, tránh tạo thiệt thòi cho lực lượng đang bám đảo.

Đại diện Thôn 1, bà Trương Thị Chung phản ánh tình trạng nhà ở của dân xuống cấp nghiêm trọng, đề nghị sớm triển khai dự án sửa chữa; đồng thời mong muốn chính quyền ưu tiên tuyển dụng con em địa phương có trình độ vào làm việc tại các thôn để tạo nguồn cống hiến lâu dài.

Ở góc độ phát triển kinh tế và giao thương, ông Lê Văn Bình (chủ hộ kinh doanh tại Thôn 2) đề xuất đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân và phối hợp với các tổ chức tín dụng mở phòng giao dịch tại Đặc khu để người dân thuận lợi tiếp cận nguồn vốn vay.

Đặc biệt, đại diện lực lượng vũ trang, ông Nguyễn Bá Sông (Trạm trưởng Rada 490) mang đến hội nghị chuỗi kiến nghị sát thực: Đề nghị báo cáo thành phố tăng chuyến tàu Hoa Phượng kết nối đất liền; đưa đường nước sạch lên các điểm cao cho chiến sỹ; tăng cường viễn thông mùa mưa bão; đầu tư nâng cấp Trung tâm y tế quân dân y và Trường Tiểu học-Mẫu giáo; giao Công an Đặc khu phối hợp giữ vững địa bàn "không ma túy, không tội phạm"; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao gắn kết quân dân...

Lãnh đạo Đặc khu Bạch Long Vĩ trực tiếp lắng nghe, tháo gỡ từng vướng mắc cho nhân dân, cán bộ, chiến sỹ và doanh nghiệp. (Ảnh: TTXVN phát)

Tiếp thu trực tiếp tại diễn đàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Đặc khu Phạm Quang Trường đã trả lời thỏa đáng các nội dung thuộc thẩm quyền, khẳng định chính quyền sẽ ưu tiên tháo gỡ ngay những vấn đề tác động trực tiếp đến sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh của quân và dân trên đảo.

Đánh giá về hiệu quả cuộc gặp, bà Nguyễn Thị Ngoan chia sẻ, điều bà và người dân trên đảo cảm nhận rõ nhất qua cuộc đối thoại là sự thẳng thắn và lắng nghe chân thành của lãnh đạo Đặc khu. Những thắc mắc được giải đáp cụ thể ngay tại chỗ giúp cán bộ, người dân thêm tin tưởng, yên tâm gắn bó và cống hiến lâu dài với đảo.

Lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo

Quá trình giải quyết các bài toán thực tiễn tại Đặc khu Bạch Long Vĩ gắn liền với tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 15/7/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng - động lực quan trọng thúc đẩy thành phố Cảng bứt phá phát triển nhanh và bền vững. Điểm đột phá của Nghị quyết nằm ở tư duy quản lý chặt chẽ, xuyên suốt theo phương châm "4 rõ": rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và rõ kết quả.

Tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết 11-NQ/TU đang lan tỏa mạnh mẽ trong 6 tháng cuối năm 2026 khi Hải Phòng tập trung triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp trọng tâm nhằm giữ vững đà tăng trưởng.

Cùng với việc điều hành linh hoạt và tối ưu hóa nguồn thu ngân sách, thành phố đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tăng cường thu hút nguồn vốn ngoài ngân sách, xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng; đồng thời chủ động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy mạnh giải phóng mặt bằng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai và tăng tốc lập các quy hoạch chiến lược.

Bí thư Đảng ủy Đặc khu Bạch Long Vĩ Bùi Trung Tiến chia sẻ, lắng nghe và tiếp thu ý kiến nhân dân là nguyên tắc then chốt để xây dựng chính quyền phục vụ, gần dân và sát thực tiễn. Từng kiến nghị trực tiếp tại hội nghị đối thoại đã được giao cho các phòng, ban chuyên môn tham mưu tháo gỡ công khai, đúng quy định, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả quản lý.

Từ diễn đàn đối thoại, cấp ủy và chính quyền Đặc khu Bạch Long Vĩ cũng xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đó là đẩy mạnh cải cách hành chính, ưu tiên hạ tầng thiết yếu, phát triển kinh tế biển, hậu cần nghề cá, logistics và du lịch; quản lý chặt chẽ tài nguyên, giữ vững an ninh-quốc phòng.

Đáng chú ý, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đã đồng ý tăng tần suất hoạt động của tàu Hoa Phượng lên 5 chuyến/tháng từ năm 2027. Việc tăng chuyến không chỉ tháo gỡ điểm nghẽn giao thông, lưu thông hàng hóa mà còn tiếp thêm niềm tin để quân và dân yên tâm bám đảo.

Để sớm về đích các chỉ tiêu của cả năm 2026, Bí thư Đảng ủy Bùi Trung Tiến cho biết, trong 2 tháng còn lại, Đặc khu tập trung cho công tác xây dựng Đảng, chính quyền và vận động nhân dân; triển khai kế hoạch thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp và 8 mô hình chủ nghĩa xã hội gắn với con người Hải Phòng.

Cùng với đó, Đặc khu rà soát, chỉ đạo quyết liệt hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế; bảo đảm nguồn cung hàng hóa, nhiên liệu, nước ngọt; tập trung giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2026 như một chỉ tiêu bắt buộc; đẩy nhanh lập Quy hoạch phân khu 1/2000 và duy trì nghiêm các biện pháp chống khai thác IUU.

Song song với việc đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, số hóa hồ sơ thủ tục hành chính, thanh toán không dùng tiền mặt và nâng cao tỷ lệ tích hợp sổ sức khỏe điện tử, tài khoản an sinh xã hội trên VNeID, Đặc khu siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; giải quyết dứt điểm các kiến nghị của công dân từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng, thực hiện hiệu quả Đề án "Thành phố thượng tôn và tuân thủ pháp luật"./.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước truyền đạt Chuyên đề về Lãnh đạo chiến lược trong kỷ nguyên mới cho các Ủy viên Trung ương Đảng Sáng 14/9/2026, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Giáo sư, Tiến sỹ Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao đổi và truyền đạt Chuyên đề cho các học viên đang tham gia Chương trình bồi dưỡng đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.