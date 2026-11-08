Quảng Trị tăng cường kết nối nguồn lực, phát triển bốn trụ cột kinh tế

Tỉnh Quảng Trị đang mở rộng hợp tác với các trường đại học, tập đoàn công nghệ, doanh nghiệp, địa phương trong, ngoài nước nhằm kết nối tri thức, công nghệ, nhân lực và thị trường phục vụ phát triển bốn trụ cột kinh tế của tỉnh gồm năng lượng, logistics, du lịch và nông nghiệp xanh.

Các chương trình hợp tác tập trung giải quyết những nhu cầu cụ thể của từng lĩnh vực, hướng đến nâng cao năng lực sản xuất và giá trị kinh tế địa phương.

Đưa công nghệ vào các lĩnh vực kinh tế chủ lực

Với lợi thế về điện gió, điện mặt trời và năng lượng tái tạo, Quảng Trị xác định năng lượng là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng. Bên cạnh thu hút đầu tư các dự án nguồn điện, tỉnh còn kết nối với các đối tác công nghệ để nghiên cứu phát triển trung tâm dữ liệu xanh, ứng dụng công nghệ mới và mở rộng các mô hình năng lượng sạch.

Trong chương trình hợp tác giai đoạn 2026-2030, tỉnh đề xuất Tập đoàn FPT kết nối đối tác quốc tế trong lĩnh vực bán dẫn, nghiên cứu trung tâm dữ liệu xanh; đồng thời đề nghị VNPT phối hợp nghiên cứu các dự án năng lượng xanh.

Các doanh nghiệp trung chuyển hàng hóa từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo. (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)

Ở lĩnh vực logistics, tỉnh Quảng Trị cũng chú trọng kết nối công nghệ để khai thác lợi thế vị trí trên hành lang kinh tế Đông-Tây, với các cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Cha Lo, La Lay kết nối cảng biển và các trung tâm kinh tế khu vực tiểu vùng sông Mê Kông.

Tỉnh và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác chuyển đổi số giai đoạn 2027-2030, định hướng nghiên cứu, triển khai cửa khẩu số, logistics thông minh tại các cửa khẩu quốc tế.

Các giải pháp này được kỳ vọng giúp kết nối dữ liệu, quản lý phương tiện, hàng hóa, rút ngắn thời gian làm thủ tục và nâng cao hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu.

Trước đó, sau một năm thực hiện thỏa thuận hợp tác chiến lược, đến ngày 31/10/2026 vừa qua, tỉnh Quảng Trị và VNPT đã hợp tác triển khai 10/16 nhóm nhiệm vụ, qua đó kết nối hạ tầng truyền dẫn và hội nghị truyền hình đến 78 xã, phường, đặc khu với 189 điểm cầu; triển khai hệ thống quản lý văn bản tại 145 cơ quan, đơn vị với gần 20.000 tài khoản. Đây là nền tảng để tỉnh Quảng Trị tiếp tục chuẩn hóa dữ liệu, nâng cấp hệ thống điều hành và ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào quản lý, phát triển kinh tế.

Trong phát triển nông nghiệp xanh, hiện tỉnh Quảng Trị có gần 1.500ha cây trồng được chứng nhận hữu cơ, hơn 20.700ha sản xuất theo chuỗi liên kết.

Nhằm nâng cao giá trị nông sản và chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, tỉnh Quảng Trị đã ký thỏa thuận hợp tác với Trường Đại học Thủy lợi giai đoạn 2026-2030 về nghiên cứu, tư vấn chính sách, đào tạo nhân lực và chuyển giao công nghệ trong quản lý tài nguyên nước, thủy lợi, phòng, chống thiên tai.

Đáng chú ý, các chuyên gia giới thiệu công nghệ bản sao số (Digital Twin), kết hợp dữ liệu quan trắc, bản đồ số và mô hình thủy văn để dự báo ngập lụt, cảnh báo sạt lở, giám sát xói lở bờ biển và hỗ trợ vận hành hồ chứa. Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Trị cũng còn hợp tác với FPT trong triển khai ứng dụng thiết bị bay không người lái phục trong nông nghiệp công nghệ cao, giám sát và bảo vệ rừng.

Kết nối thị trường, nâng giá trị du lịch

Trong 10 tháng năm 2026, Quảng Trị ước đón gần 9,79 triệu lượt khách, tăng 16,36% so với cùng kỳ; tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 12.000 tỷ đồng. Để khai thác hiệu quả hơn tiềm năng di tích lịch sử, di sản thiên nhiên, cảnh quan biển, đảo và văn hóa địa phương, tỉnh Quảng Trị chủ động kết nối với các doanh nghiệp trong và ngoài nước có năng lực lữ hành, lưu trú và phát triển thị trường, đưa tài nguyên du lịch thành những sản phẩm có sức hấp dẫn và khả năng cạnh tranh cao hơn.

Du khách tham quan và lắng nghe những câu chuyện về một thời "hoa lửa" tại Thành cổ Quảng Trị. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Thông qua hợp tác với Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) và Tổng công ty Du lịch Hà Nội (Hanoitourist), tỉnh Quảng Trị tập trung phát triển sản phẩm, kết nối điểm đến, xây dựng tour liên vùng, mở rộng thị trường khách, quảng bá du lịch, đào tạo nhân lực và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Đây là những đối tác có khả năng kết nối Quảng Trị với mạng lưới doanh nghiệp, hệ thống lữ hành và thị trường khách rộng hơn, góp phần mở rộng đầu ra cho các sản phẩm du lịch địa phương.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương cho biết địa phương xác định đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, gắn phát triển du lịch với lợi ích cộng đồng và yêu cầu phát triển bền vững. Chính vì vậy, việc ký kết hợp tác với Hanoitourist, một trong những doanh nghiệp du lịch hàng đầu Việt Nam, là cơ hội quan trọng để tăng cường liên kết, phát huy thế mạnh của mỗi bên, nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch, đưa du lịch Quảng Trị phát triển mạnh hơn trong thời gian tới.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Hanoitourist Corporation Nguyễn Văn Dũng mong muốn cùng Quảng Trị mở rộng mạng lưới liên kết du lịch, kết nối các doanh nghiệp tham gia phát triển sản phẩm, dịch vụ và khai thác các điểm đến. Qua đó, từng bước hình thành chuỗi dịch vụ có chất lượng, gia tăng sức hấp dẫn của điểm đến và đưa tiềm năng du lịch của tỉnh thành lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Bên cạnh kết nối doanh nghiệp lữ hành, vừa qua, tỉnh Quảng Trị cũng còn mở rộng hợp tác với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam để phát triển sản phẩm du lịch đường sắt gắn với tuyến “Con đường di sản miền Trung,” kết nối Quảng Trị với Huế và Đà Nẵng.

Với lĩnh vực công nghệ, tỉnh Quảng Trị cũng phối hợp với FPT để thực hiện số hóa di tích, bảo tàng, điểm đến du lịch, xây dựng dữ liệu tài sản văn hóa và phát triển du lịch thông minh. Những hướng hợp tác này giúp tỉnh Quảng Trị mở rộng cách tiếp cận của du khách với di sản, đa dạng hóa trải nghiệm và tăng khả năng kết nối các điểm đến trong khu vực.

Song song với mở rộng hợp tác trong nước, tỉnh Quảng Trị chủ động kết nối các đối tác quốc tế nhằm thu hút vốn đầu tư, viện trợ và kinh nghiệm phát triển.

Trong 10 tháng năm 2026, tỉnh thu hút 6 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 156,76 triệu USD; tiếp nhận 57 dự án, khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài với tổng vốn cam kết 122,476 triệu USD. Tỉnh đồng thời xúc tiến các nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Thế giới, Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế và phối hợp với Ngân hàng Phát triển châu Á thẩm định dự án hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Hoạt động xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản trong tháng 10/2026 cũng mở thêm cơ hội cho tỉnh Quảng Trị hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng xanh, logistics, công nghiệp chế biến, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch.

Từ kết nối doanh nghiệp, trường đại học, tập đoàn công nghệ đến mở rộng hợp tác quốc tế, tỉnh Quảng Trị đang hướng nguồn lực bên ngoài vào những nhu cầu phát triển cụ thể của địa phương.

Trọng tâm không chỉ là thu hút thêm vốn đầu tư mà còn tiếp nhận công nghệ, tri thức quản lý, nhân lực và thị trường, tạo điều kiện nâng cao giá trị các ngành kinh tế chủ lực, trong đó có du lịch của địa phương./.

Quảng Trị có nhiều tiềm năng, dư địa và không gian phát triển Tính đến ngày 16/10, tỉnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 đạt 3.451,975 tỷ đồng, bằng 52,43% kế hoạch; thu ngân sách nhà nước đạt 9.803 tỷ đồng.