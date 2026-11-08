Nhu cầu du lịch Việt Nam của người dân Séc gia tăng

Nhu cầu du lịch đến các điểm đến xa trong dịp Giáng sinh và Năm mới 2026-2027 của người dân Séc tiếp tục tăng, trong đó Việt Nam, Thái Lan và Zanzibar ngày càng thu hút sự quan tâm.

Ngược lại, một số điểm đến tại Trung Đông đang mất khách do ảnh hưởng của xung đột khu vực. Đáng chú ý, mức độ quan tâm đến các chuyến bay tới Hà Nội tăng 47% so với cùng kỳ năm trước.

Theo công ty du lịch Student Agency, Hà Nội đã trở thành một trong ba điểm đến được khách hàng quan tâm nhiều nhất trong mùa Đông năm nay.

Người phát ngôn công ty, ông Lukáš Kubát, cho biết một trong những yếu tố thúc đẩy xu hướng này có thể là đường bay thẳng mới từ Praha đến Hà Nội, được khai thác từ tháng 10/2026. Tuy nhiên, Bangkok và Phuket (Thái Lan) vẫn là hai điểm đến có lượng vé bán ra cao nhất của công ty.

Theo Hiệp hội các công ty du lịch Séc (AČCKA), những điểm đến xa được khách hàng lựa chọn nhiều trong dịp Giáng sinh và Năm mới năm nay gồm Thái Lan, Zanzibar, Cộng hòa Dominica, Maldives, Việt Nam, Philippines và Mexico. Trong số các điểm đến gần hơn, Ai Cập tiếp tục là lựa chọn phổ biến.

Giám đốc điều hành AČCKA Kateřina Chaloupková cho biết khách hàng chủ yếu quan tâm đến các kỳ nghỉ trọn gói kéo dài khoảng một tuần, song một số người cũng lên kế hoạch cho những chuyến đi dài hơn, chẳng hạn tại Ai Cập.

Đường bay thẳng thúc đẩy nhu cầu du lịch đường dài

Campuchia và đảo Hải Nam của Trung Quốc là những điểm đến mới có các chuyến bay thuê bao trực tiếp từ Praha. Theo các công ty du lịch, việc mở thêm đường bay thẳng giúp du khách thuận tiện hơn khi lựa chọn những địa điểm ở xa.

Đại diện công ty du lịch EXIM Tours, ông Petr Kostka, nhận định các chuyến bay không cần quá cảnh giúp rút ngắn thời gian di chuyển và khiến những điểm đến xa trở nên hấp dẫn hơn đối với khách hàng.

Công ty du lịch Fischer cũng ghi nhận xu hướng tương tự. Người phát ngôn Jan Bezděk cho biết Việt Nam, Campuchia, Cộng hòa Dominica và Zanzibar nằm trong số những điểm đến được khách hàng ưa chuộng.

Lịch bay mùa Đông năm nay của Sân bay Praha kết nối tổng cộng 145 điểm đến, tăng 12 điểm so với năm trước.

Nhu cầu đến một số điểm đến Trung Đông suy giảm

Trái với xu hướng tăng tại các điểm đến châu Á và một số khu vực khác, các công ty du lịch Séc ghi nhận lượng khách đến Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Oman giảm hàng chục phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo ông Petr Kostka, EXIM Tours hiện chưa nối lại các chuyến bay thuê bao đến hai quốc gia này. Tình hình xung đột trong khu vực được cho là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến nhu cầu du lịch.

Tuy nhiên, sự suy giảm lượng khách đến một số quốc gia Trung Đông không đồng nghĩa với việc người dân Séc giảm nhu cầu đối với các kỳ nghỉ tại những điểm đến xa. Thay vào đó, khách hàng đang chuyển hướng sang các lựa chọn khác./.

Khai trương đường bay đến Almaty và Praha, Vietjet mở thêm kết nối giữa Việt Nam và thế giới Các kết nối hàng không mới mang đến thêm lựa chọn di chuyển giữa Việt Nam, Kazakhstan và Séc, đồng thời góp phần thúc đẩy du lịch, thương mại và giao lưu văn hóa giữa Đông Nam Á, Trung Á và châu Âu.