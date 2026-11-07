Thể lệ cuộc thi bình chọn Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất 2026

Ban Tổ chức Hội thi “Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất” năm 2026 vừa ban hành thể lệ bình chọn cộng đồng đối với 35 điểm đến có hồ sơ hợp lệ.

Hoạt động bình chọn sẽ diễn ra từ 0 giờ ngày 7/11 đến hết ngày 20/11/2026 trên ba nền tảng số, với cách thức tham gia và nguyên tắc tính điểm cụ thể.

Theo thể lệ, đối tượng tham gia bình chọn là công dân Việt Nam và người nước ngoài có tài khoản Facebook, TikTok và Gmail.

Danh sách bình chọn gồm 35 điểm đến du lịch nông thôn trên cả nước, thuộc các khu vực miền núi phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long.

Người tham gia có thể lựa chọn nhiều điểm đến yêu thích và thực hiện bình chọn trên cả ba nền tảng gồm Facebook, TikTok và cổng bình chọn trực tuyến của Ban Tổ chức.

Cụ thể, đối với Facebook, người tham gia tìm kiếm từ khóa “Điểm đến Du lịch Nông thôn Việt Nam 2026” hoặc truy cập trang chính thức tại https://www.facebook.com/profile.php?id=61595377905355.

Sau khi xem nội dung giới thiệu từng điểm đến, người dùng nhấn nút Like để bình chọn. Mỗi lượt Like hợp lệ được tính 1 điểm.

Trên TikTok, người tham gia tìm kiếm từ khóa “Điểm đến Du lịch Nông thôn” hoặc truy cập tài khoản https://www.tiktok.com/@diemdendulichnongthon.

Tại video giới thiệu điểm đến yêu thích, người dùng nhấn biểu tượng trái tim. Mỗi lượt thả tim hợp lệ tương ứng 1 điểm bình chọn.

Đối với cổng bình chọn trực tuyến tại https://dulichnongthon-liard.vercel.app/, người tham gia chọn mục “Điểm đến” trên thanh menu, tìm kiếm điểm đến muốn bình chọn và nhấn “Bình chọn.”

Hệ thống yêu cầu đăng nhập bằng tài khoản Gmail, nhập mã OTP được gửi về hộp thư điện tử và nhấn “Xác nhận bình chọn” để hoàn tất.

Theo thể lệ, tổng số lượt bình chọn của mỗi điểm đến được xác định bằng tổng số lượt Like hợp lệ trên Facebook, lượt thả tim hợp lệ trên TikTok và lượt bình chọn hợp lệ trên cổng trực tuyến.

Tỷ lệ bình chọn cộng đồng của từng điểm đến được tính bằng số lượt bình chọn hợp lệ của điểm đến đó so với tổng số lượt bình chọn hợp lệ dành cho cả 35 điểm đến.

Để bảo đảm tính công khai, minh bạch, Ban Tổ chức chỉ ghi nhận những lượt tương tác trên các bài đăng, video chính thức của Hội thi và phát sinh trong thời gian bình chọn theo quy định.

Các hành vi sử dụng công cụ tự động, tài khoản ảo hoặc tạo tương tác ảo nhằm can thiệp, làm sai lệch kết quả đều bị nghiêm cấm. Ban Tổ chức có quyền rà soát và loại bỏ những lượt bình chọn không hợp lệ khi có căn cứ xác định vi phạm.

Đáng chú ý, số liệu hiển thị trên các nền tảng trong thời gian diễn ra chương trình chỉ mang tính tạm thời. Kết quả chính thức sẽ được công bố sau khi Ban Tổ chức hoàn tất quá trình rà soát, xác minh và phê duyệt.

Ban Tổ chức đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến thể lệ đến người dân, cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và du khách, khuyến khích tham gia bình chọn. Qua đó, góp phần lan tỏa hình ảnh, quảng bá tiềm năng và sức hấp dẫn của các điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam./.

Tìm kiếm "Điểm đến du lịch nông thôn tốt nhất Việt Nam" năm 2026 trên cả nước Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam phải có không gian địa lý xác định, tài nguyên du lịch mang đặc trưng nông thôn; có khả năng cung cấp sản phẩm, dịch vụ phục vụ khách du lịch theo hướng bền vững.