Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ X: Kiện toàn nhân sự, tinh gọn bộ máy, bứt phá nhiệm kỳ mới

Từ ngày 5 đến 7 tháng 11 năm 2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Từ ngày 5 đến 7 tháng 11 năm 2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 kết hợp cùng Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã diễn ra thành công tốt đẹp. Sự kiện quy tụ gần 2 nghìn đại biểu, khởi đầu bằng Triển lãm Văn hóa Phật giáo tôn vinh các giá trị di sản qua gần nửa thế kỷ.

Bước ngoặt quan trọng nhất của Đại hội là việc thông qua Hiến chương sửa đổi lần thứ VIII, quyết định bỏ cấp huyện để tinh gọn bộ máy, phù hợp với mô hình chính quyền hai cấp. Về nhân sự, Đại hội nhất tâm suy tôn Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng tiếp tục làm Pháp chủ; suy cử Hội đồng Trị sự khóa mới gồm 235 ủy viên chính thức và 40 ủy viên dự khuyết, do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn tái đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch./.