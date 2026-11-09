Những nội dung cốt lõi trong bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhân Ngày Pháp luật Việt Nam

Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh thượng tôn Hiến pháp và pháp luật để giữ kỷ cương, bảo vệ quyền con người và thúc đẩy phát triển đất nước.

Trong bài viết "Thượng tôn hiến pháp và pháp luật - động lực kiến tạo phát triển đất nước," Giáo sư, Tiến sỹ Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhấn mạnh: Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 là dịp nâng cao nhận thức và trách nhiệm thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong toàn hệ thống chính trị và xã hội.

Khi quyền lực được kiểm soát, quyền con người, quyền công dân được bảo vệ và chính sách được thực thi nhất quán, niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước được củng cố, người dân và doanh nghiệp có điều kiện huy động nguồn lực, phát huy trí tuệ, sức sáng tạo vì sự phát triển đất nước.

Theo nghĩa đó, thượng tôn Hiến pháp và pháp luật vừa là yêu cầu giữ vững kỷ cương, vừa là động lực kiến tạo./.