TP Hồ Chí Minh: Lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, xây cộng đồng văn minh

Sáng 8/11, tại đường Lê Duẩn, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh yêu cầu thượng tôn pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần xây dựng thành phố khỏe mạnh, văn minh, nghĩa tình tại Chương trình đi bộ đồng hành hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11) năm 2026.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Mạnh Cường cho biết Ngày Pháp luật Việt Nam được quy định tại Điều 8 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật; giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật, đề cao trách nhiệm của Nhà nước, xã hội và mỗi người dân trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật.

Qua hơn 14 năm triển khai, việc hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trên địa bàn thành phố đã được thực hiện với nhiều hình thức như thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến, đối thoại chính sách, phiên tòa giả định, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hòa giải ở cơ sở. Qua đó, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, người dân, doanh nghiệp từng bước được nâng lên.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Ông Nguyễn Mạnh Cường cho rằng năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt khi gắn với nhiều sự kiện quan trọng của đất nước và thành phố, trong đó có kỷ niệm 80 năm Quốc hội thông qua bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; 50 năm thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dẫn lại phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ông Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh tinh thần “Thành phố mang tên Bác thì phải đi đầu”, đồng thời cho rằng sự năng động, sáng tạo phải gắn với kỷ luật, kỷ cương và thượng tôn pháp luật.

Thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung hoàn thiện các thể chế, chính sách nhằm tạo động lực phát triển. Thành phố cần tiếp tục thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, triển khai hiệu quả các quy định pháp luật mới; đồng thời hoàn thiện các văn bản phục vụ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Luật Phát triển đô thị và các định hướng phát triển lớn của thành phố.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề nghị công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường truyền thông chính sách ngay từ quá trình xây dựng văn bản, nhất là các lĩnh vực đất đai, nhà ở, đầu tư, lao động và an sinh xã hội. Cùng với đó, cán bộ, công chức phải nêu gương trong chấp hành pháp luật, xây dựng nền hành chính kỷ luật, liêm chính, hiệu lực, hiệu quả.

Hơn 7.000 người đi bộ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát, đánh giá và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo cũng được xác định là những nhiệm vụ cần tiếp tục thực hiện. Việc thực thi pháp luật phải hướng mạnh về cơ sở, tiếp nhận phản hồi từ thực tiễn, lấy chất lượng cuộc sống và mức độ hài lòng của người dân làm thước đo.

Chương trình đi bộ đồng hành năm nay có chủ đề “Thượng tôn pháp luật-Vì cộng đồng khỏe mạnh, văn minh và nghĩa tình,” thu hút khoảng hơn 7.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, luật sư, công chứng viên, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, người dân và cộng đồng doanh nghiệp tham gia.

Hoạt động do Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan thường trực là Sở Tư pháp, phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức. Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026, nhằm đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đồng thời lan tỏa tinh thần rèn luyện thể dục, thể thao và xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Đoàn đi bộ theo lộ trình khoảng 1,5km, xuất phát từ đường Lê Duẩn, qua Công xã Paris, Đồng Khởi, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Lê Thánh Tôn, Pasteur và trở về đường Lê Duẩn.

Hoạt động được tổ chức không mang tính thi đấu, qua đó tạo không gian để các tầng lớp nhân dân cùng tham gia, lan tỏa thông điệp tôn trọng, chấp hành pháp luật và xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, văn minh, nghĩa tình./.

Thượng tôn Hiến pháp, pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 là dấu mốc quan trọng trong lịch sử lập hiến, khẳng định giá trị nền tảng về dân chủ, quyền công dân và tổ chức nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.