Giả danh cán bộ địa chính gọi điện lừa nạn nhân vay tiền trên ứng dụng ngân hàng

Tối 6/11, Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin, thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh xuất hiện tình trạng các đối tượng lừa đảo giả danh cán bộ địa chính Ủy ban Nhân dân cấp xã, phường gọi điện cho người dân.

Phương thức, thủ đoạn của các đối tượng là gọi điện, tự xưng là cán bộ địa chính Ủy ban Nhân dân xã, phường, thông báo cần hướng dẫn người dân đóng thuế đất, tra cứu thông tin hoặc làm lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tiếp đến yêu cầu người dân mở ứng dụng ngân hàng, chuyển đổi ngôn ngữ sang tiếng Anh với lý do bảo mật hoặc thuận tiện cho việc thực hiện các thủ tục.

Các đối tượng hướng dẫn người dân truy cập các mục tra cứu thông tin, tra cứu CIC (Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam) và thực hiện các thao tác đăng ký vay tiền trên ứng dụng ngân hàng mà không nhận thức đầy đủ về nội dung đang thực hiện.

Sau khi khoản vay được giải ngân vào tài khoản, đối tượng tiếp tục yêu cầu người dân sử dụng căn cước công dân đặt lên điện thoại, quét khuôn mặt hoặc thực hiện các thao tác xác thực. Thực chất, đây có thể là bước xác nhận giao dịch chuyển tiền từ tài khoản của nạn nhân đến tài khoản do đối tượng kiểm soát.

Trước tình trạng này, Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân không tin tưởng các cuộc gọi tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước yêu cầu thực hiện thủ tục đất đai, nộp thuế thông qua ứng dụng ngân hàng.

Người dân không làm theo hướng dẫn của người lạ về việc thay đổi ngôn ngữ, cài đặt hoặc thao tác trên ứng dụng ngân hàng; tuyệt đối không đăng ký khoản vay trên ứng dụng ngân hàng khi bản thân không có nhu cầu vay vốn.

Người dân không đặt căn cước lên điện thoại, quét mã QR, quét khuôn mặt hoặc thực hiện xác thực giao dịch theo hướng dẫn của người lạ qua điện thoại; không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc chia sẻ màn hình điện thoại cho bất kỳ ai.

Khi nhận được cuộc gọi có dấu hiệu nghi vấn, người dân cần bình tĩnh, chủ động ngắt cuộc gọi và liên hệ trực tiếp với cơ quan Công an hoặc ngân hàng để kiểm tra, xác minh.

Trường hợp phát hiện dấu hiệu bị lừa đảo, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để đề nghị hỗ trợ ngăn chặn giao dịch; đồng thời trình báo cơ quan công an nơi gần nhất./.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo, “bắt cóc online” nhắm vào người trẻ Công an Thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo, các đối tượng lợi dụng tâm lý lo sợ, thiếu kinh nghiệm và kỹ năng xử lý tình huống của người trẻ để thao túng, gây áp lực và điều khiển hành vi nạn nhân từ xa.