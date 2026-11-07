Không có căn cứ chấp nhận đề nghị giám định tâm thần với Mr Pips

Ngày 7/11, phiên tòa xét xử Mr Pips và đồng phạm bước sang ngày làm việc thứ 11, tiếp tục với phần tranh tụng.

Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa tham gia đối đáp với các luật sư bào chữa về các luận cứ, luận điểm buộc tội các bị cáo trong vụ án. Trong đó, đại diện Viện Kiểm sát đã bác nhiều quan điểm bào chữa của các luật sư.

Bác đề nghị trả hồ sơ để nhập vụ án

Quá trình tranh tụng, luật sư bào chữa cho Phó Đức Nam (tức Mr Pips) đề nghị Hội đồng xét xử trả hồ sơ điều tra bổ sung để nhập vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ giải quyết. Tuy nhiên, đại diện Viện kiểm sát khẳng định đề nghị của luật sư không có cơ sở.

Theo công tố viên, vụ án do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội khởi tố ngày 30/10/2024.

Trong quá trình điều tra, thông tin về vụ án đã được đăng tải trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng.

Nhiều Cơ quan Cảnh sát điều tra tại các địa phương như Đà Nẵng, Điện Biên, Bắc Ninh... đã chuyển vụ án đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội để nhập vụ án, phục vụ việc điều tra, giải quyết toàn diện.

Tuy nhiên, tính đến thời điểm kết thúc điều tra bổ sung ngày 4/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội không nhận được văn bản nào của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đề nghị nhập vụ án liên quan đến Phó Đức Nam và nhân viên Đoàn Hồng Phát.

Sau khi kết thúc điều tra, Công an thành phố Hà Nội mới nhận được văn bản của Công an thành phố Cần Thơ.

Đại diện Viện kiểm sát nhận thấy vụ án tại Cần Thơ được khởi tố từ năm 2022, nhưng đến ngày 11/5/2026, Cơ quan điều tra mới khởi tố bị can và ngày 1/10/2026 mới ban hành kết luận điều tra.

Mặt khác, theo quy định tại Điều 170-Bộ luật Tố tụng hình sự quy định về việc nhập vụ án là quy định mang tính tùy nghi, không bắt buộc phải thực hiện. Do đó, để bảo đảm thời hạn tố tụng, đại diện Viện Kiểm sát không chấp nhận quan điểm cần trả hồ sơ điều tra bổ sung để nhập vụ án như đề nghị của luật sư.

Không có cơ sở giám định tâm thần đối với Mr Pips

Đối đáp với quan điểm của luật sư bào chữa cho bị cáo Phó Đức Nam về việc cần trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với bị cáo, đại diện Viện kiểm sát khẳng định đề nghị này không có cơ sở, bởi các tài liệu thu thập trong quá trình giải quyết vụ án cho thấy khi thực hiện hành vi phạm tội, Nam có đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Quang cảnh buổi tranh tụng. (Ảnh: Kim Anh/TTXVN)

Quá trình ghi lời khai, hỏi cung tại Cơ quan điều tra cũng như khi trả lời xét hỏi tại phiên tòa, Phó Đức Nam đều khai báo rõ ràng, logic về quá trình thực hiện hành vi phạm tội của bản thân và các đồng phạm.

Ngoài ra, kết quả xác minh tại Phòng Y tế Trại tạm giam số 1, nơi Nam bị giam giữ trong khoảng 2 năm, cùng ý kiến của cán bộ quản giáo và những người cùng buồng giam cho thấy trong quá trình tiếp xúc, Nam không có biểu hiện bất thường về sức khỏe tâm thần.

Đại diện Viện kiểm sát cũng viện dẫn lời khai của các bị cáo từng làm việc cùng Phó Đức Nam, trong đó có Dương Quang Trung và Đinh Thị Dung. Những người này đều khẳng định Nam là người có năng lực chuyên môn, tư duy tốt, mới có thể điều hành một hệ thống có quy mô lớn như vậy.

Đặc biệt, công tố viên đã viện dẫn Công văn số 5159 ngày 23/7/2026 của Bệnh viện Bạch Mai về quá trình điều trị cho Phó Đức Nam.

Theo nội dung công văn, qua thăm khám lâm sàng và đánh giá 6 lĩnh vực nhận thức, gồm chú ý, chức năng điều hành, học tập và trí nhớ, ngôn ngữ, chức năng tri giác vận động và nhận thức xã hội, hiện không phát hiện bất thường.

Trên cơ sở đó, đại diện Viện kiểm sát khẳng định không có căn cứ nghi ngờ năng lực trách nhiệm hình sự của Phó Đức Nam. Do đó, không có cơ sở chấp nhận đề nghị trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với bị cáo.

Luật sư đề nghị xem xét tình tiết tăng nặng “phạm tội 2 lần trở lên”

Quá trình tranh tụng, nhiều luật sư cùng chung quan điểm bào chữa, cho rằng không áp dụng tình tiết tăng nặng “phạm tội 2 lần trở lên” đối với các bị cáo phạm tội “Rửa tiền” do đây là tình tiết định khung hình phạt.

Về nội dung này, đại diện Viện kiểm sát cho rằng ở tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (theo quy định tại Điều 174, khoản 4 - Bộ luật Hình sự) không quy định tình tiết định khung “phạm tội 2 lần trở lên,” do đó có thể áp dụng tình tiết này để tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Đối với tội “Rửa tiền,” do cấu thành tội phạm không quy định giá trị tài sản tối thiểu để xác định hành vi phạm tội, nên mỗi lần thực hiện hành vi đủ yếu tố cấu thành tội phạm đều được xác định là một lần phạm tội độc lập. Vì vậy, đại diện Viện kiểm sát khẳng định việc áp dụng tình tiết tăng nặng “phạm tội 2 lần trở lên” đối với các bị cáo là có căn cứ.

Sau phần đối đáp của đại diện Viện Kiểm sát, luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Hòa Bình tiếp tục tranh luận về việc áp dụng tình tiết tăng nặng "phạm tội 2 lần trở lên" đối với thân chủ.

Theo luật sư, bị cáo Nguyễn Hòa Bình đã thừa nhận hành vi, thành khẩn khai báo và khắc phục toàn bộ số tiền phí hưởng lợi. Vì vậy, bị cáo và các luật sư không tranh luận về tội danh "Rửa tiền," mà chỉ đề nghị xem xét việc áp dụng tình tiết tăng nặng khi quyết định hình phạt.

Luật sư cho rằng trong bối cảnh Viện Kiểm sát chỉ đề nghị áp dụng hai tình tiết giảm nhẹ nhưng lại đề xuất thêm một tình tiết tăng nặng, điều này sẽ gây bất lợi cho Nguyễn Hòa Bình khi Hội đồng xét xử xem xét lượng hình.

Theo luật sư, tình tiết "phạm tội 2 lần trở lên" đã được quy định là tình tiết định khung tại Điều 324, khoản 2 - Bộ luật Hình sự, trong khi Nguyễn Hòa Bình bị truy tố theo khoản 3 của điều luật này, với khung hình phạt cao hơn.

Luật sư viện dẫn Nghị quyết số 04/2025 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao có quy định: Trường hợp một hành vi phạm tội có nhiều tình tiết định khung thuộc các khoản khác nhau của cùng điều luật thì áp dụng khung hình phạt cao nhất, các tình tiết định khung còn lại không được tiếp tục sử dụng làm tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Trên cơ sở đó, luật sư cho rằng việc Viện Kiểm sát tiếp tục đề nghị áp dụng tình tiết "phạm tội 2 lần trở lên" đối với bị cáo Nguyễn Hòa Bình là chưa phù hợp.

Để làm rõ thêm, luật sư đã dẫn Bản án hình sự phúc thẩm số 568/2025/HSPT ngày 15/12/2025 của Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Hà Nội. Trong đó, với cùng tội danh "Rửa tiền," Tòa án cấp phúc thẩm đã xác định việc áp dụng thêm tình tiết tăng nặng "phạm tội 2 lần trở lên" khi bị cáo đã bị xét xử theo Điều 324, khoản 3 là không phù hợp với hướng dẫn của Nghị quyết số 04/2025.

Ngày 8/11, phiên tòa tiếp tục với phần tranh tụng của các luật sư bào chữa, các bị cáo và các bị hại./.

Luật sư đối đáp tại phiên tòa xử Mr Pips và đồng phạm Luật sư bào chữa và các bị cáo đã đưa ra nhiều quan điểm, luận cứ đề nghị không áp dụng các tình tiết tăng nặng, phân tích các tình tiết giảm nhẹ nhằm gỡ tội cho thân chủ của mình.