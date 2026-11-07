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Hà Nội tạm giữ khẩn cấp người đàn ông sàm sỡ phụ nữ trước cổng bệnh viện

Sau khi nhận được phản ánh trên ứng dụng Hanoi Smart Police, Công an Hà Nội tạm giữ khẩn cấp Liễu Văn Thị để điều tra hành vi sàm sỡ một phụ nữ trước cổng Bệnh viện Bạch Mai.

Trung Nguyên

Ngày 7/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Liễu Văn Thị (sinh năm 1977, trú tại tỉnh Phú Thọ) để làm rõ hành vi có dấu hiệu phạm tội “Làm nhục người khác,” liên quan đến vụ sàm sỡ một phụ nữ trước cổng Bệnh viện Bạch Mai.

Chiều 7/11, Công an thành phố Hà Nội cho biết vụ việc được phát hiện ngày 5/11 qua phản ánh trên ứng dụng Hanoi Smart Police.

Nội dung phản ánh đề cập đến một người đàn ông làm nghề xe ôm có hành vi sàm sỡ phụ nữ tại khu vực cổng Bệnh viện Bạch Mai, số 78 Giải Phóng, phường Kim Liên.

Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Kim Liên xác minh, xác định người liên quan là Liễu Văn Thị, sinh năm 1977, trú tại tỉnh Phú Thọ.

Theo kết quả xác minh, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 5/11, bà T.T.T. (sinh năm 1961, trú tại tỉnh Ninh Bình) sau khi khám bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai đã đi bộ đến điểm chờ xe buýt gần cổng bệnh viện. Tại đây, bà gặp Liễu Văn Thị, người quen từ trước, đang đứng chờ khách.

Trong lúc gặp bà T.T.T., Thị đã lợi dụng mối quan hệ quen biết để thực hiện hành vi sàm sỡ. Một số người dân chứng kiến sự việc đã dùng điện thoại ghi hình, sau đó video được đăng tải lên mạng xã hội, khiến nhiều người bức xúc.

Sau khi được cơ quan công an mời làm việc, bà T.T.T. xác nhận nội dung vụ việc và có đơn đề nghị xử lý người đàn ông trên. Liễu Văn Thị cũng thừa nhận hành vi của mình.

Căn cứ kết quả xác minh ban đầu, ngày 7/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Liễu Văn Thị để tiếp tục điều tra, làm rõ dấu hiệu phạm tội “Làm nhục người khác” theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)
#sàm sỡ #cổng bệnh viện TP. Hà Nội
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