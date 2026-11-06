TP Hồ Chí Minh: Khởi tố, bắt tạm giam 'Hiệp đen' cùng 13 đối tượng liên quan

Tối 6/11, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tuấn Hiệp (sinh năm 1971, tự “Hiệp đen”) cùng 13 đối tượng liên quan để điều tra về các hành vi đưa trái phép thông tin lên mạng máy tính, mạng viễn thông; cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Tuấn Hiệp là chủ khách sạn Hồng Hạnh tại xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ năm 2017, Hiệp sử dụng tài khoản Facebook cá nhân thường xuyên đăng tải các video giao lưu, ăn uống nhằm thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Với mục đích tạo dựng hình ảnh có thế lực, Hiệp khởi xướng, cùng những người quen biết dàn dựng các đoạn phim ngắn về giới “giang hồ,” thể hiện cảnh rượt đuổi, đánh nhau, sử dụng gậy, súng để giải quyết mâu thuẫn, qua đó xây dựng hình ảnh Hiệp là “đại ca,” được gọi là “A2."

Cơ quan điều tra làm rõ một video dài 39 giây được các đối tượng phân vai, dàn dựng cảnh một đôi nam nữ bị đuổi đánh, sau đó gặp nhóm của Hiệp. Trong video, Hiệp cầm súng mô hình, ra hiệu cho những người đi cùng xông vào đánh, rượt đuổi nhóm còn lại.

Ngày 15/6/2020, Trịnh Quốc Long (tự “Long dê”) đăng tải video này trên tài khoản TikTok “Longdebd1978,” thu hút 13.300 lượt xem. Việc dàn dựng, phát tán các video nhằm câu lượt xem, lượt thích, tăng tương tác và đánh bóng tên tuổi.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an xác định Nguyễn Tuấn Hiệp cùng Nguyễn Sơn Lâm và Nguyễn Trung Nghĩa còn thực hiện hành vi cho vay lãi nặng, với lãi suất từ 10%/tháng, tương đương 120%/năm, trở lên.

Đáng chú ý, khi khám xét khẩn cấp khách sạn Hồng Hạnh, lực lượng chức năng phát hiện trên trần phòng ngủ của Hiệp một khẩu súng hơi báng gỗ, được xác định là vũ khí quân dụng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Tuấn Hiệp về 3 tội danh: “đưa trái phép thông tin lên mạng máy tính, mạng viễn thông," "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng."

Hai bị can Nguyễn Sơn Lâm và Nguyễn Trung Nghĩa bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “đưa trái phép thông tin lên mạng máy tính, mạng viễn thông” và “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự."

11 đối tượng còn lại gồm Trịnh Quốc Long, Nguyễn Văn Nghĩa, Lâm Duy Bảo Sơn (tự “Sơn mặt quỷ”), Nguyễn Văn Hùng, Lâm Cường, Bùi Quốc Toản, Hồ Văn Hới, Nguyễn Thị Trang, Đỗ Ngọc Toàn, Trần Ngọc Quý và Đặng Hữu Nam bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “đưa trái phép thông tin lên mạng máy tính, mạng viễn thông."

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật./.

Bắt tạm giam 20 người trong nhóm “Cọp đen” làm phim giang hồ tung lên mạng Ngày 27/10, Công an Thành phố Đồng Nai khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 20 người liên quan nhóm “giang hồ mạng” Cọp đen để điều tra hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính.