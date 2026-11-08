Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân đến Tokyo bắt đầu thăm chính thức Nhật Bản

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa đến thủ đô Tokyo, bắt đầu chuyến thăm chính thức Nhật Bản.

Đúng 14 giờ 30 phút (giờ địa phương), chiều 8/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Tokyo, bắt đầu chuyến thăm chính thức Nhật Bản theo lời mời của Nhà nước Nhật Bản.

Đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quốc tế Haneda có Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Nhật Bản Nakasone; Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki và Phu nhân; Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu và Phu nhân; cùng cán bộ nhân viên Đại sứ quán, cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản./.