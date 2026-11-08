Thanh Hóa tăng tốc hoàn thành xác nhận hồ sơ vị trí việc làm

Với tinh thần chủ động, quyết liệt và cách làm bài bản, Thanh Hóa đang tập trung cao độ triển khai rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế trong toàn hệ thống chính trị.

Là địa phương được Trung ương lựa chọn triển khai làm điểm, tỉnh đã huy động sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành, địa phương, phân công rõ trách nhiệm, tăng cường hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở.

Đến ngày 7/11, toàn tỉnh đã có 1.758/1.759 đơn vị hoàn thành xác nhận hồ sơ vị trí việc làm, đạt tỷ lệ 99,94%, thể hiện quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ với yêu cầu tiến độ gấp và chất lượng phải được đặt lên hàng đầu.

Chủ động, quyết liệt từ tỉnh, đồng bộ đến cơ sở

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, công tác rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế được Thanh Hóa triển khai đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị.

Tỉnh phân công nhiệm vụ cụ thể theo 4 khối gồm: Đảng, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội; xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong từng khâu thực hiện.

Đến ngày 7/11, toàn tỉnh có 1.758/1.759 đơn vị hoàn thành xác nhận hồ sơ vị trí việc làm, đạt tỷ lệ 99,94%. Trong đó, khối Hội đồng Nhân dân đạt 100% (167/167 đơn vị); khối Mặt trận Tổ quốc đạt 100% (169/169 đơn vị); khối Ủy ban Nhân dân đạt 100% (1.246/1.246 đơn vị); khối Đảng đạt 99,44% (176/177 đơn vị).

Đối với tiến độ nhập dữ liệu lên Cổng vị trí việc làm, đã có 1.742/1.759 đơn vị hoàn thành, đạt tỷ lệ 99,03%, chỉ còn 17 đơn vị chưa hoàn thành. Kết quả này cho thấy sự chuyển biến rõ nét về tiến độ triển khai, nhất là trong điều kiện thời gian thực hiện ngắn, khối lượng công việc lớn, yêu cầu chuyên môn cao và liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống chính trị.

Để tạo chuyển biến đồng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã cụ thể hóa nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương theo nguyên tắc “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ sản phẩm. Kế hoạch số 420/KH-UBND ngày 29/10/2026 xác định Sở Nội vụ là đầu mối xuyên suốt, chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp tình hình thực hiện.

Cùng với phân công nhiệm vụ, tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo theo 3 tầng, thành lập tổ giải đáp vướng mắc, công khai đường dây nóng hỗ trợ các đơn vị trong quá trình triển khai.

Đáng chú ý, Thanh Hóa lựa chọn các cơ quan, đơn vị làm điểm ở cả ba khối Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội; đồng thời chọn 10 xã, phường đại diện các vùng, miền để tổ chức thực hiện, rút kinh nghiệm trước khi triển khai đồng bộ.

Đêm 7/11, ông Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, đã đến thăm, động viên, ghi nhận tinh thần làm việc của cán bộ tại các đơn vị. (Ảnh: TTXVN phát)

Một trong những giải pháp thiết thực là tỉnh biên soạn Cẩm nang hướng dẫn nghiệp vụ vị trí việc làm với 90 câu hỏi-đáp, giúp các cơ quan, đơn vị nắm rõ quy trình, phương pháp thực hiện và cách xử lý những vấn đề phát sinh. Hạ tầng công nghệ thông tin cũng được quan tâm chuẩn bị, các công cụ hỗ trợ tra cứu, xử lý nghiệp vụ được khuyến nghị sử dụng nhằm giảm áp lực cho đội ngũ trực tiếp thực hiện.

Tại xã Hoa Lộc, đến thời điểm hiện tại, địa phương đã hoàn thành 100% việc nhập cơ sở dữ liệu vị trí việc làm theo tài khoản được cấp. Để đạt kết quả này, ngay sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã đã ban hành kế hoạch triển khai với lộ trình cụ thể, phân công trách nhiệm đến từng đơn vị; yêu cầu các phòng chuyên môn, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc tập trung nhân lực, khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ.

Với khối lượng công việc lớn, thời gian gấp, các đơn vị đã tổ chức làm việc cả thứ Bảy, Chủ nhật để bảo đảm tiến độ. Quá trình thực hiện tập trung hoàn thiện đầy đủ quy trình 8 bước, 9 biểu nghiệp vụ trên cơ sở dữ liệu; trong đó đặc biệt chú trọng kiểm kê đầy đủ nhiệm vụ được giao, phân rã nhiệm vụ thành từng công việc, công đoạn thực tế và kiểm đếm chính xác khối lượng công việc, sản phẩm phát sinh.

Đối với từng biểu nghiệp vụ, xã yêu cầu các phòng, đơn vị không bỏ sót nhiệm vụ thuộc chức năng, quyền hạn; không để xảy ra tình trạng công việc trùng lặp hoặc không gắn với nhiệm vụ gốc. Việc thống kê sản phẩm, khối lượng công việc phải căn cứ vào thực tế phát sinh trong kỳ, trường hợp số liệu bất thường hoặc không đạt phải làm rõ nguyên nhân, tuyệt đối không tự ý điều chỉnh để làm thay đổi kết quả xác định nhu cầu nhân lực.

Đặc biệt, việc phân rã nhiệm vụ không giao khoán hoàn toàn cho bộ phận tổ chức, cán bộ tổng hợp mà phải có sự tham gia trực tiếp của các phòng chuyên môn, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ. Cách làm này giúp dữ liệu phản ánh sát hơn thực tiễn hoạt động, đồng thời nâng cao trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân đối với kết quả rà soát.

Ông Trần Văn Đề, Trưởng phòng Văn hóa-Xã hội xã Hoa Lộc, cho biết việc rà soát vị trí việc làm có ý nghĩa quan trọng trong xác định chính xác nhu cầu nhân lực trên cơ sở khối lượng công việc và sản phẩm đầu ra thực tế, thay vì duy trì tư duy cứng nhắc theo số lượng biên chế hiện có. Đây cũng là cơ sở để làm rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền giữa các cơ quan, đơn vị; khắc phục tình trạng chồng chéo, giao thoa trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời xây dựng bản mô tả công việc và khung năng lực cho từng vị trí, phục vụ công tác bố trí, tuyển dụng, đào tạo và sử dụng nhân sự hiệu quả.

Theo ông Trần Văn Đề, với yêu cầu tiến độ rất gấp, Phòng Văn hóa-Xã hội được giao làm đầu mối tiếp nhận, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra và tổng hợp tình hình thực hiện. Tuy nhiên, địa phương xác định không vì áp lực tiến độ mà xem nhẹ chất lượng dữ liệu, bỏ qua bước kiểm tra, xác nhận nguồn thông tin hoặc để sót nhiệm vụ, công việc, sản phẩm. Người đứng đầu các phòng chuyên môn, đơn vị phải chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của nội dung rà soát thuộc phạm vi quản lý.

Ưu tiên nguồn lực, đề cao trách nhiệm người đứng đầu

Không chỉ tại Hoa Lộc, nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh đã chủ động kiện toàn bộ máy chỉ đạo, tổ chức lực lượng và ưu tiên nguồn lực để triển khai nhiệm vụ.

Tại phường Quang Trung, Đảng ủy phường ban hành Kế hoạch số 75-KH/ĐU thực hiện Kết luận số 107-KL/TW ngày 17/10/2026 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW ngày 19/10/2026 của Ban Tổ chức Trung ương và Kế hoạch số 112-KH/TU ngày 25/10/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Điểm đáng chú ý trong cách tổ chức thực hiện của phường là yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị tập trung ưu tiên nguồn lực, bố trí những cán bộ, chuyên viên có trình độ chuyên môn sâu, khả năng bao quát toàn diện chức năng, nhiệm vụ và quy trình giải quyết công việc để trực tiếp tham gia rà soát. Việc triển khai phải bảo đảm khẩn trương, nghiêm túc, đầy đủ, khoa học, phản ánh đúng yêu cầu nhiệm vụ và thực trạng nhân lực theo từng vị trí việc làm.

Để cụ thể hóa yêu cầu này, phường thành lập Ban Chỉ đạo triển khai rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế trong hệ thống chính trị gồm 21 đồng chí.

Ban Chỉ đạo có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ và tổ chức thực hiện các nội dung theo yêu cầu, tiến độ đề ra.

Cùng với đó, phường thành lập Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo thực hiện rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031.

Các thành viên được giao trực tiếp nghiên cứu chủ trương, quy định, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh; rà soát chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm, khối lượng công việc, sản phẩm đầu ra, thực trạng đội ngũ và nhu cầu nhân lực của các cơ quan, đơn vị được phân công phụ trách.

Quá trình thực hiện còn gắn với trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu, chuẩn hóa số liệu, hồ sơ; kịp thời phát hiện những bất cập, thiếu sót để đề xuất phương án xử lý. Từng thành viên chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ, nội dung và số liệu do mình tham mưu, tổng hợp hoặc xác nhận. Phường yêu cầu không làm hình thức, không sao chép máy móc, không hợp thức hóa số liệu; mọi đề xuất phải có căn cứ, sát thực tiễn, khách quan, chính xác và đúng tiến độ.

Ông Mai Thế Trị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung, cho biết với tinh thần trách nhiệm cao, sự tận tụy và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao, đội ngũ cán bộ của phường luôn nỗ lực bám sát tiến độ, không quản ngày đêm để triển khai thực hiện.

Thực tế tại các địa phương cho thấy, để hoàn thành nhiệm vụ với thời gian gấp, yêu cầu cao, bên cạnh sự chỉ đạo thống nhất của tỉnh, yếu tố quyết định còn nằm ở tinh thần chủ động, trách nhiệm của người đứng đầu và sự tham gia thực chất của đội ngũ trực tiếp thực hiện công việc. Việc phân công đúng người, rõ trách nhiệm, tăng cường phối hợp và kiểm soát chất lượng dữ liệu từ cơ sở đang góp phần bảo đảm tiến độ chung, đồng thời hạn chế tình trạng rà soát hình thức, thiếu căn cứ.

Đánh giá cao nỗ lực của đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, trong đêm 7/11, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, động viên, ghi nhận tinh thần làm việc của cán bộ tại các đơn vị. Đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung rà soát, cập nhật, đối chiếu số liệu biên chế, bảo đảm đầy đủ, chính xác, thống nhất; chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoàn thiện hồ sơ thẩm định vị trí việc làm.

Đồng thời, các đơn vị cần bám sát kế hoạch, thời hạn được giao, nâng cao chất lượng tham mưu; kịp thời báo cáo những vấn đề phát sinh, đề xuất giải pháp xử lý đối với những nội dung còn khó khăn, chưa thống nhất, bảo đảm cả tiến độ và chất lượng công việc. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để Thanh Hóa xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; góp phần khắc phục tình trạng chồng chéo, phân định rõ trách nhiệm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy trong giai đoạn mới./.

Rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm: Cơ sở bố trí cán bộ đúng người, đúng việc Hoàn thành kê khai tại toàn bộ cơ quan, đơn vị thuộc diện rà soát, Thanh Hóa tiếp tục kiểm tra, đối chiếu dữ liệu, làm cơ sở xác định nhu cầu biên chế và bố trí đội ngũ phù hợp thực tiễn.