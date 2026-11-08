Xã trưởng Tân Hoa xã tiếp Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, đồng chí Phó Hoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Xã trưởng Tân Hoa xã (THX), đã tiếp đồng chí Vũ Việt Trang, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tại Bắc Kinh trong khuôn khổ chuyến công tác Trung Quốc tham dự Hội nghị Truyền thông Thế giới (WMS) lần thứ 7 và kỷ niệm 95 năm ngày thành lập THX.

Đồng chí Vũ Việt Trang chúc mừng THX tổ chức rất thành công WMS và cho ra mắt sản phẩm robot dẫn chương trình nhân kỷ niệm chặng đường 95 năm hình thành và phát triển của hãng thông tấn Nhà nước Trung Hoa.

Sự phát triển vượt bậc của Trung Quốc nói chung, THX nói riêng, trong lĩnh vực công nghệ đã tạo sức hút đặc biệt đối với các nhà lãnh đạo truyền thông toàn cầu.

Tổng Giám đốc TTXVN cho biết thực hiện thỏa thuận cấp cao giữa đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc vào tháng 4/2026 về việc thúc đẩy hợp tác truyền thông giữa hai nước, TTXVN và THX đã đẩy mạnh các hoạt động trao đổi nghiệp vụ, đặc biệt trên lĩnh vực công nghệ, hỗ trợ phóng viên thường trú và tham dự các sự kiện quan trọng do hai cơ quan thông tấn tổ chức.

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang và Xã trưởng Tân Hoa xã Phó Hoa. (Ảnh: Quang Hưng/Vietnam+)

Đồng chí Phó Hoa cho biết Tân Hoa xã đã thành công trong phát triển nhiều công cụ công nghệ phục vụ hoạt động báo chí, đặc biệt là sản phẩm Tân Hoa ngữ điển - công cụ AI giúp người dùng có thể viết tin, đoạn văn theo mong muốn. Hiện sản phẩm này đã được sử dụng rộng rãi trên thị trường Trung Quốc.

Đồng chí cũng cho biết THX thực hiện chiến lược tự chủ công nghệ, các dữ liệu thông tin được THX lưu trữ khoa học tại các trung tâm dữ liệu và các khách hàng có thể khai thác sử dụng.

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang tặng Xã trưởng Tân Hoa xã Phó Hoa bức tranh điêu khắc trụ sở Tân Hoa xã nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Tân Hoa xã. (Ảnh: Quang Hưng/Vietnam+)

Cùng đó, THX đã thúc đẩy phát triển dịch vụ ảnh, Trung tâm thông tin tài chính Tân Hoa và mạng lưới cơ sở vật chất trên toàn cầu.

Lãnh đạo hai hãng khẳng định việc trao đổi thông tin và giao lưu các cấp trong thời gian qua đã giúp TTXVN và THX có thêm nguồn tin tin cậy và không ngừng thắt chặt quan hệ hợp tác trên tinh thần “vừa là đồng chí, vừa là anh em” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Xã trưởng Tân Hoa xã Phó Hoa tặng Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang bức tranh thêu Gấu trúc. (Ảnh: Quang Hưng/Vietnam+)

Hai bên khẳng định trước mắt, hai hãng sẽ dành cho nhau sự hỗ trợ cao nhất về thông tin trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc tham dự Diễn đàn APEC 2026 tại Quảng Đông của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Đồng chí Vũ Việt Trang mời đồng chí Phó Hoa tham dự Hội nghị Ban Chấp hành Tổ chức các Hãng thông tấn châu Á-Thái Bình Dương dự kiến được tổ chức tại Việt Nam vào cuối tháng 3 năm 2027./.

Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang dự và phát biểu tại Hội nghị Cấp cao Truyền thông Thế giới lần thứ 7 Hội nghị Cấp cao Truyền thông thế giới lần thứ 7 do Tân Hoa xã và chính quyền Thành phố Bắc Kinh phối hợp tổ chức, khai mạc ngày 7/11/2026 tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh.