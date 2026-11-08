Trung đoàn Gia Định nâng cao hiệp đồng tác chiến qua diễn tập bắn đạn thật

Ngày 6/11, tại Trường bắn Quốc gia Khu vực 3, thành phố Đồng Nai, Trung đoàn Gia Định thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật cấp Tiểu đoàn. Thiếu tướng Phan Quốc Việt, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố chủ trì cuộc diễn tập.

Theo dõi cuộc diễn tập có Thiếu tướng Phạm Như Quân, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố; Thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 7; lãnh đạo Công an Thành phố Hồ Chí Minh; cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thành phố, các cơ quan, đơn vị trực thuộc và lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các phường Gò Vấp, Thông Tây Hội, Bình Hưng Hòa, Tân Bình, Tây Thạnh, Tân Phú.

Với đề mục “Tiểu đoàn bộ binh tiến công địch đổ bộ đường không ở địa hình trung du”, cuộc diễn tập có sự tham gia của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn bộ binh 2 thuộc Trung đoàn Gia Định, được tăng cường hỏa lực của Trung đoàn và lực lượng Thiết giáp Bộ Tư lệnh Thành phố, phối hợp với lực lượng Dân quân các phường nêu trên.

Trước khi bước vào thực hành, cấp ủy, chỉ huy Trung đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ công tác chuẩn bị; quán triệt nhiệm vụ, xây dựng và củng cố hệ thống văn kiện, chuẩn bị thao trường, vũ khí, trang bị kỹ thuật và các điều kiện bảo đảm. Công tác huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ, rèn luyện thể lực, nâng cao khả năng xử trí tình huống và ý thức chấp hành kỷ luật được chú trọng.

Toàn cảnh sự kiện diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật cấp Tiểu đoàn do Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tại Trường bắn Quốc gia Khu vực 3, thành phố Đồng Nai. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong quá trình thực hành chiến đấu, Tiểu đoàn bộ binh 2 đã thể hiện khả năng tổ chức chỉ huy, điều hành và vận dụng linh hoạt các hình thức chiến thuật. Các tình huống giả định được xử trí linh hoạt, bảo đảm phối hợp chặt chẽ giữa bộ binh, hỏa lực, thiết giáp và lực lượng dân quân. Sau hơn 1 giờ chiến đấu, với tinh thần mưu trí, dũng cảm, kiên cường, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn đã liên tục tiến công, tiêu diệt và tiêu hao nhiều sinh lực, phương tiện chiến đấu của địch, làm chủ trận địa, hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập.

Công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật được triển khai đồng bộ, góp phần duy trì sức chiến đấu và bảo đảm an toàn trong suốt quá trình thực hành.

Toàn cảnh sự kiện diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật cấp Tiểu đoàn do Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tại Trường bắn Quốc gia Khu vực 3, thành phố Đồng Nai. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thông qua diễn tập nhằm kiểm tra, đánh giá thực chất trình độ tổ chức chỉ huy, tham mưu tác chiến của cán bộ các cấp; khả năng sẵn sàng chiến đấu, trình độ kỹ thuật, chiến thuật của bộ đội và năng lực phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong khu vực phòng thủ. Đây cũng là dịp để các cơ quan, đơn vị đánh giá kết quả huấn luyện, kịp thời rút kinh nghiệm, khắc phục hạn chế, tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.