Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Lao động Mexico

Từ ngày 2-7/11, Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo Trung ương do ông Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương dẫn đầu đã thăm và làm việc tại Mexico, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, tăng cường tin cậy chính trị và thúc đẩy hợp tác thực chất giữa hai Đảng, hai nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Trần Thanh Lâm đã hội kiến ông Alberto Anaya Gutiérrez, Thượng nghị sỹ, Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico (PT).

Tại cuộc hội kiến, ông Trần Thanh Lâm khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Đảng Lao động Mexico, đánh giá cao những đóng góp của Đảng PT và cá nhân Tổng Bí thư Alberto Anaya Gutiérrez trong việc vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai Đảng và nhân dân hai nước.

Ông nhấn mạnh chuyến thăm của Tổng Bí thư Alberto Anaya Gutiérrez đến Việt Nam vào tháng 8/2026 và việc ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2031 đã tạo động lực mới, góp phần đưa quan hệ giữa hai Đảng ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Ông Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày tham luận tại Hội nghị quốc tế lần thứ 26 về giáo dục mầm non, diễn ra từ ngày 5-7/11 tại thành phố Monterrey, bang Nuevo León, Mexico. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Ông Trần Thanh Lâm đề nghị hai bên tiếp tục đẩy mạnh trao đổi lý luận, chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng và phát triển đất nước; tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, khoa học, văn hóa, thông tin đối ngoại, báo chí, xuất bản và y học cổ truyền.

Đặc biệt, cần phát huy những kết quả hợp tác trong lĩnh vực giáo dục mầm non, tăng cường trao đổi chuyên gia, giáo viên, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và nghiên cứu các chương trình hợp tác phù hợp với nhu cầu, điều kiện của mỗi bên.

Về phần mình, Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico Alberto Anaya Gutiérrez đánh giá cao những thành tựu và kinh nghiệm của Việt Nam trong công cuộc Đổi mới, nhất là việc vận dụng sáng tạo lý luận vào thực tiễn phát triển đất nước, gắn phát triển kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico Alberto Anaya Gutiérrez bày tỏ sự quan tâm đối với kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và phát huy vai trò của công tác tuyên truyền trong tạo sự đồng thuận xã hội.

Ông Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, gặp gỡ và trao đổi với ông Samuel Alejandro García Sepúlveda, Thống đốc bang Nuevo León, Mexico, bên lề Hội nghị quốc tế lần thứ 26 về giáo dục mầm non tại thành phố Monterrey. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Nhấn mạnh ý nghĩa của việc tăng cường trao đổi kinh nghiệm và các tác phẩm lý luận, chính trị giữa hai Đảng, Tổng Bí thư Alberto Anaya Gutiérrez bày tỏ mong muốn đẩy mạnh hợp tác trong nghiên cứu lý luận, thông tin đối ngoại, báo chí và xuất bản, qua đó giúp các chính đảng, giới nghiên cứu và bạn bè quốc tế, nhất là tại khu vực Mỹ Latinh, hiểu rõ hơn về đường lối, kinh nghiệm và những thành tựu phát triển của Việt Nam.

Ông Trần Thanh Lâm thay mặt Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), trao thỏa thuận tặng quyền xuất bản và bàn giao bản điện tử cuốn sách “Khát vọng Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên mới” cho Đảng Lao động Mexico. Cuốn sách do TTXVN biên soạn, xuất bản bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, tuyển chọn 46 bài viết và phát biểu tiêu biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kể từ tháng 8/2024.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Thanh Lâm nhấn mạnh việc trao tặng quyền xuất bản cuốn sách mang ý nghĩa chính trị, tư tưởng, văn hóa và đối ngoại sâu sắc, góp phần giới thiệu tới bạn bè Mexico và khu vực Mỹ Latinh về đường lối, quan điểm, tầm nhìn chiến lược phát triển đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là những định hướng đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Đánh giá về ý nghĩa của cuốn sách, Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico Alberto Anaya Gutiérrez nhấn mạnh giá trị của việc giới thiệu những tư tưởng, quan điểm và kinh nghiệm phát triển của Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Việc xuất bản, phổ biến các tác phẩm của lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam bằng tiếng Tây Ban Nha góp phần giúp các chính đảng, giới nghiên cứu và độc giả Mỹ Latinh có thêm nguồn tư liệu để tìm hiểu về công cuộc Đổi mới, mô hình phát triển và những định hướng chiến lược của Việt Nam trong giai đoạn mới.

Ông Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, thay mặt Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), trao thỏa thuận tặng quyền xuất bản cuốn sách “Khát vọng Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên mới” cho Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico (PT), Thượng nghị sỹ Alberto Anaya Gutiérrez. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Trong chương trình công tác, ông Trần Thanh Lâm cùng Đoàn đại biểu Việt Nam và Đại sứ Việt Nam tại Mexico Nguyễn Văn Hải đã tham dự Hội nghị quốc tế lần thứ 26 về giáo dục mầm non do Đảng Lao động Mexico tổ chức.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Thanh Lâm chia sẻ những chủ trương, chính sách, thành tựu và kinh nghiệm của Việt Nam trong phát triển giáo dục mầm non; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác quốc tế, huy động nguồn lực và thúc đẩy các giải pháp nhằm bảo đảm mọi trẻ em đều có cơ hội tiếp cận dịch vụ chăm sóc, giáo dục mầm non có chất lượng, góp phần thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc.

Hội nghị là diễn đàn trao đổi kinh nghiệm xây dựng chính sách, thúc đẩy hợp tác quốc tế trong chăm sóc, giáo dục và phát triển toàn diện trẻ em. Sự tham gia và đóng góp của Đoàn đại biểu Việt Nam thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm trong việc chung tay giải quyết những thách thức của giáo dục mầm non, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác, nhất là với hệ thống Trung tâm Phát triển trẻ em (CENDI) do Đảng Lao động Mexico triển khai.

Ông Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, cùng Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo Trung ương hội đàm với Thượng nghị sĩ Alberto Anaya Gutiérrez, Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico (PT), và các thành viên Ban lãnh đạo Đảng PT tại thành phố Monterrey, bang Nuevo León, Mexico. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Trần Thanh Lâm cùng Đoàn đại biểu Việt Nam đã tham dự Hội nghị bàn tròn của Mạng lưới nghị sỹ và cựu nghị sỹ khu vực châu Mỹ về giáo dục mầm non.

Hội nghị tập trung trao đổi về vai trò của các cơ quan lập pháp trong hoàn thiện chính sách, tăng cường đầu tư, huy động nguồn lực và thúc đẩy hợp tác quốc tế nhằm bảo đảm quyền được chăm sóc, giáo dục và phát triển toàn diện của trẻ em ngay từ những năm đầu đời.

Tại bang Nuevo León, ông Trần Thanh Lâm đã tiếp xúc với ông Samuel Alejandro García Sepúlveda, Thống đốc bang Nuevo León; làm việc với ông Stephan D. Kipper, Thứ trưởng Bộ Du lịch bang Nuevo León phụ trách du lịch bền vững, cùng đại diện các cơ quan chức năng của bang.

Tại các cuộc tiếp xúc và làm việc, ông Trần Thanh Lâm đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế, công nghiệp, giáo dục và du lịch của bang Nuevo León, nhấn mạnh tiềm năng hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Mexico, nhất là trong bối cảnh hai nước cùng tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Ông đề xuất tăng cường trao đổi kinh nghiệm về giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, phát triển du lịch bền vững, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa; thúc đẩy kết nối giữa các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và địa phương hai nước.

Tại thành phố Monterrey, ông Trần Thanh Lâm đã tiếp xúc, làm việc với ông César Garza Villarreal, Tổng Thư ký chính quyền thành phố. Hai bên trao đổi về tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, phát triển đô thị, truyền thông và giao lưu nhân dân, góp phần mở rộng quan hệ hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Mexico.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Trần Thanh Lâm và Đoàn đại biểu Việt Nam đã đến thăm Trường tiểu học mang tên Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại khu vực Iztapalapa, thủ đô Mexico City.

Ông Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương cuốn sách “Khát vọng Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên mới" tổng hợp các bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho bà Marisol Nolasco Najera - Hiệu trưởng trường Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

Ngôi trường được thành lập năm 1975, là một biểu tượng sinh động của tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Hình ảnh quốc kỳ Việt Nam trên đồng phục học sinh trở thành biểu tượng gần gũi, giúp nhiều thế hệ giáo viên và học sinh tìm hiểu về đất nước, con người Việt Nam.

Phát biểu tại đây, ông Trần Thanh Lâm bày tỏ xúc động trước tình cảm tốt đẹp mà các thế hệ lãnh đạo, giáo viên và học sinh nhà trường dành cho Việt Nam, khẳng định ngôi trường không chỉ là một cơ sở giáo dục mà còn là biểu tượng của tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm và Đại sứ Nguyễn Văn Hải chụp ảnh chung cùng học sinh và giáo viên trường CHXHCN Việt Nam tại thủ đô Mexico City. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

Ông nhấn mạnh Việt Nam luôn trân trọng và ghi nhớ sự ủng hộ quý báu của nhân dân Mexico trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước; đồng thời bày tỏ mong muốn tăng cường các hoạt động giao lưu, kết nối giữa nhà trường với các cơ sở giáo dục của Việt Nam, góp phần bồi đắp tình hữu nghị giữa thế hệ trẻ hai nước.

Tại thủ đô Mexico City, ông Trần Thanh Lâm cùng các thành viên Đoàn đại biểu Việt Nam đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam và dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu vực Trung tâm Lịch sử thủ đô Mexico City.

Đoàn đại biểu chụp ảnh chung cùng cán bộ Đại sứ quán trong khuôn viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Mexico City. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh được khánh thành năm 2009, là biểu tượng của tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa nhân dân Việt Nam và Mexico. Công trình đã được tu bổ, phục dựng và khánh thành trở lại vào tháng 5/2026, góp phần gìn giữ và phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa trong quan hệ hai nước.

Chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo Trung ương tại Mexico góp phần củng cố nền tảng chính trị, tăng cường sự tin cậy giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Lao động Mexico; thúc đẩy triển khai Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026–2031, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, khoa học, thông tin đối ngoại và xuất bản./.

Việt Nam tham dự Hội nghị quốc tế về giáo dục mầm non tại Mexico Đoàn đại biểu Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương dẫn đầu tham dự Hội nghị quốc tế lần thứ 26 về giáo dục mầm non tại Mexico.