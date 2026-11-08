Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ đại diện chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Nhật Bản

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, chiều 8/11 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ đại diện chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Nhật Bản trong các lĩnh vực chiến lược.

Tại buổi gặp gỡ, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu cho biết trong cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, lực lượng chuyên gia, trí thức đang ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Nhiều người đến Nhật Bản từ 15-20 năm trước, ban đầu là những lưu học sinh mang theo khát vọng được học tập trong một nền khoa học, công nghệ tiên tiến. Qua nhiều năm miệt mài, họ đã trở thành giáo sư, phó giáo sư, trưởng nhóm nghiên cứu, chuyên gia tại những trường đại học, viện nghiên cứu lớn và tập đoàn hàng đầu của Nhật Bản.

Từ chỗ tiếp thu tri thức, nhiều chuyên gia đã trực tiếp dẫn dắt nghiên cứu, đào tạo thế hệ kế tiếp, khẳng định được năng lực, uy tín chuyên môn, làm việc ngang tầm với các đồng nghiệp hàng đầu của Nhật trong lĩnh vực của mình. Hiện Việt Nam có hơn 260 nhà khoa học giữ các vị trí giáo sư, phó giáo sư và tiến sỹ, có gần 1.000 chuyên gia được Nhật Bản xếp vào các nhà khoa học có trình độ cao trong các lĩnh vực chuyên môn, kỹ thuật và quản lý của Nhật Bản.

Nhiều chuyên gia thuộc thế hệ 7X, 8X, có cả phó giáo sư thế hệ 9X, đã tích lũy đủ độ chín về chuyên môn, kinh nghiệm và quan hệ hợp tác; hiểu cách tổ chức nghiên cứu, phát triển công nghệ và đưa kết quả nghiên cứu vào sản xuất tại Nhật Bản.

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng có dịp gặp những gương mặt ưu tú trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản, đây cũng là dịp để cùng nhìn lại những kết quả đã đạt được và trao đổi về những định hướng, mục tiêu sắp tới trong việc kết nối tri thức, kinh nghiệm và nguồn lực giữa Việt Nam và cộng đồng chuyên gia người Việt Nam tại Nhật Bản.

Chuyên gia, trí thức, nhà khoa học tiêu biểu người Việt Nam tại Nhật Bản tham dự cuộc gặp gỡ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh trong bối cảnh thế giới đang bước vào giai đoạn chuyển đổi sâu rộng dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, vai trò của cộng đồng trí thức Việt Nam ở nước ngoài càng trở nên quan trọng, đặc biệt tại một trong những quốc gia dẫn đầu thế giới về khoa học như Nhật Bản. Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp, thực chất và hiệu quả với sự tin cậy chính trị cao trên mọi lĩnh vực, trong đó có khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo đang trở thành một trong những trụ cột hợp tác mới của hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết Việt Nam đã ban hành một số nghị quyết, nghị định xác định việc thu hút và phát huy nguồn lực trí thức, chuyên gia người Việt Nam ở nước ngoài là một nhiệm vụ quan trọng; tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV vừa qua đã ban hành kết luận về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững; tin tưởng mạng lưới chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Nhật Bản sẽ tiếp tục lớn mạnh, trở thành cầu nối quan trọng đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển dựa trên tri thức và công nghệ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn được lắng nghe ý kiến của các chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Nhật Bản đóng góp khuyến nghị chính sách về tăng cường kết nối 3 nhà (Nhà nước-doanh nghiệp-nhà trường) nhằm thu hút nhiều hơn nữa các dự án có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao của doanh nghiệp Nhật Bản; thúc đẩy nghiên cứu phát triển, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực chất lượng cao tại Việt Nam; tăng cường kết nối doanh nghiệp hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị thúc đẩy mở rộng mạng lưới kết nối các chuyên gia Việt Nam và Nhật Bản trở thành cầu nối hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực Nhật Bản có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như đổi mới sáng tạo, công nghệ vũ trụ, trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, lượng tử, khoa học biển (kinh tế biển), kỹ thuật số, khai thác và phát triển đất hiếm, công nghệ y học, sinh học tiên tiến, nông nghiệp công nghệ cao sử dụng hydrogen...; chia sẻ kết quả nghiên cứu mà Việt Nam có thể áp dụng để tăng năng suất lao động; cho ý kiến về các điểm nghẽn hiện nay của Việt Nam như thể chế, môi trường đầu tư, cơ sở hạ tầng, chất lượng nguồn nhân lực, năng lực công nghệ...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tại cuộc gặp gỡ, các chuyên gia, trí thức tại Nhật Bản làm việc tại các lĩnh vực như bán dẫn, AI và lượng tử, robotics, y sinh đã chia sẻ và đề xuất về định hướng thúc đẩy phát triển các công nghệ chiến lược trong thời gian tới.

Các chuyên gia, nhà khoa học Việt Nam tại Nhật Bản đã trình bày những sản phẩm, dự án cụ thể đóng góp trực tiếp cho Việt Nam, đồng thời là cầu nối quan trọng thúc đẩy hợp tác khoa học và công nghệ hai nước; cho thấy tâm huyết của các nhà khoa học luôn hướng về quê hương, đất nước và khát vọng được đóng góp vào sự phát triển của dân tộc.

Các chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Nhật Bản mong muốn và sẵn sàng đóng góp cho sự phát triển của đất nước theo tinh thần Nghị quyết 57: cùng đào tạo một đội ngũ nghiên cứu mạnh; cùng xây dựng một phòng thí nghiệm; kết nối một chương trình hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp; cùng nghiên cứu, phát triển một công nghệ, một sản phẩm mà đất nước đang cần./.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp gỡ chuyên gia, trí thức, nhà khoa học tiêu biểu người Việt Nam tại Nhật Bản Trong chương trình thăm chính thức Nhật Bản, chiều 8/11, tại Thủ đô Tokyo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ một số chuyên gia, trí thức, nhà khoa học tiêu biểu người Việt Nam ở Nhật Bản.