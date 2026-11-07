Mỹ treo thưởng 20 triệu USD để thu thập thông tin về chương trình hạt nhân Iran

Mỹ đang treo thưởng lên tới 20 triệu USD, kèm khả năng hỗ trợ tái định cư, cho những người cung cấp thông tin về chương trình hạt nhân của Iran, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump tiếp tục phát tín hiệu Tehran muốn đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), chương trình “Phần thưởng vì công lý” (Rewards for Justice) thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ đang tìm kiếm thông tin về các cơ sở, thiết bị và nhân sự liên quan đến chương trình hạt nhân Iran, trong đó có các nhà khoa học. Chương trình này được thành lập năm 1984 nhằm khuyến khích cung cấp thông tin phục vụ bảo vệ an ninh và lợi ích của Mỹ.

Trong thông báo về khoản thưởng, Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng việc Iran không tuân thủ các nghĩa vụ thanh sát theo quy định của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đã khiến cơ quan này mất khả năng theo dõi liên tục hoạt động sản xuất và dự trữ một số thiết bị quan trọng của Tehran, trong đó có máy ly tâm. Tuy nhiên, Washington chưa nêu cụ thể tiêu chí xác định mức thưởng 20 triệu USD.

Phát biểu tối 6/11 tại West Palm Beach, bang Florida, Tổng thống Trump một lần nữa khẳng định các lực lượng Mỹ đã phá hủy phần lớn chương trình hạt nhân Iran. Ông cho rằng nếu Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân, nước này có thể sử dụng chúng, gây ra thảm họa cho khu vực Trung Đông.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời cho biết Washington đang tiếp xúc với Tehran và tin rằng Iran rất muốn đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài 8 tháng qua.

Các nỗ lực ngoại giao thông qua bên trung gian cũng đang được đẩy mạnh nhằm ngăn chặn nguy cơ giao tranh tái diễn. Trước đó, ngày 3/11, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định chính phủ nước này vẫn tìm cách giải quyết khủng hoảng thông qua đối thoại.

Trong khi đó, Iran đang tăng cường các biện pháp phòng ngừa nguy cơ sự cố phóng xạ. Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, chính quyền Iran đã phân phát thuốc kali iodide (KI) cho người dân sống gần một số cơ sở hạt nhân và phổ biến hướng dẫn ứng phó khẩn cấp.

Các nguồn tin y tế ngày 6/11 cho biết thuốc được cấp phát cho các cộng đồng trong bán kính 2-3km quanh những cơ sở này. Người dân cũng được hướng dẫn nhanh chóng trú ẩn trong nhà nếu xảy ra không kích nhằm vào khu vực Pickaxe Mountain gần cơ sở làm giàu urani Natanz.

Trước đó, khoảng 180.000 viên kali iodide đã được phân phối dự phòng cho người dân tại tỉnh Bushehr, nơi có nhà máy điện hạt nhân của Iran. Thuốc có tác dụng bảo vệ tuyến giáp khỏi hấp thụ iốt phóng xạ nếu được sử dụng đúng thời điểm và liều lượng, song các cơ quan y tế khuyến cáo người dân không tự ý sử dụng khi chưa có chỉ dẫn chuyên môn./.

Tổng thống Mỹ Donald Trump họp với các cố vấn an ninh hàng đầu về Iran Cuộc họp diễn ra khi Mỹ tiếp tục tăng cường sức ép quân sự và kinh tế đối với Tehran, trong khi các bên trung gian đang thúc đẩy một thỏa thuận nhằm ngăn xung đột tái bùng phát.