Tổng thống Paraguay Santiago Pena tuyên bố từ chức

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, Tổng thống Paraguay Santiago Pena ngày 5/11 đã tuyên bố từ chức trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tài chính bùng phát, sau khi Ngân hàng Ueno (Ueno Bank) bị đóng cửa do mất khả năng thanh khoản, khiến hàng triệu khách hàng không thể tiếp cận tiền gửi.

Trong thông điệp đăng tải trên mạng xã hội, ông Pena nhấn mạnh quyết định từ chức nhằm bảo đảm sự ổn định của đất nước và bảo vệ các thể chế công, đồng thời khẳng định ưu tiên hàng đầu hiện nay là bảo đảm quyền lợi cho những người dân đã gửi tiền tiết kiệm vào hệ thống tài chính. Quyết định từ chức được đưa ra trong lúc Quốc hội Paraguay tiến hành thủ tục luận tội ông Pena liên quan đến vụ bê bối tài chính này.

Cùng ngày, với toàn bộ 78 phiếu thuận, Hạ viện Paraguay đã thông qua đề xuất kích hoạt tiến trình xét xử chính trị đối với Tổng thống với cáo buộc "vi phạm nghiêm trọng và có hệ thống trong thực thi nhiệm vụ."

Theo quy định của Hiến pháp, Thượng viện Paraguay sẽ phải họp để xem xét chấp thuận hoặc bác bỏ đơn từ chức, hoặc tiếp tục quy trình bãi nhiệm đối với ông Pena.

Cuộc khủng hoảng diễn ra sau khi Ngân hàng Trung ương Paraguay can thiệp và xử lý Ngân hàng Ueno - tổ chức tín dụng có mối liên hệ với Tổng thống Pena và từng tiếp nhận nguồn vốn hàng triệu USD từ các cơ quan công quyền, trong đó có Viện An sinh Xã hội (IPS).

Nhà chức trách phát hiện tỷ lệ an toàn vốn của ngân hàng tư nhân với 2,9 triệu khách hàng này đã giảm xuống dưới 50% mức tối thiểu quy định, dẫn đến việc đóng băng tiền gửi của hàng nghìn tài khoản.

Ông Santiago Pena, chuyên gia kinh tế 46 tuổi và là cựu chuyên viên Vụ châu Phi của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), nhậm chức Tổng thống Paraguay vào tháng 8/2023. Quyết định từ chức của ông đã chấm dứt sớm nhiệm kỳ dự kiến kéo dài đến năm 2028, giáng đòn mạnh vào đảng Colorado (PC) cầm quyền./.