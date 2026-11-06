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Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio bác bỏ thông tin rời chính quyền

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết việc tiếp tục làm việc trong chính quyền Tổng thống Trump “luôn là kế hoạch” của ông, đồng thời từ chối bình luận về định hướng chính trị trong tương lai.

Phương Oanh
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Ngày 5/11, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã bác bỏ thông tin cho rằng ông đang cân nhắc rời chính quyền của Tổng thống Donald Trump, khẳng định kế hoạch của ông là tiếp tục phục vụ đến hết nhiệm kỳ của ông Trump.

Trả lời phỏng vấn báo The New York Times, ông Rubio cho biết việc tiếp tục làm việc trong chính quyền Tổng thống Trump “luôn là kế hoạch” của ông.

Ngoại trưởng Mỹ, đồng thời là Cố vấn An ninh quốc gia, cũng từ chối bình luận về định hướng chính trị trong tương lai, khẳng định ông sẽ không tiếp tục đề cập đến cuộc bầu cử Tổng thống năm 2028.

Trước đó, hãng tin Bloomberg đưa tin ông Rubio đang cân nhắc khả năng rời chính quyền và đã trao đổi với một số quan chức Nhà Trắng về việc từ chức, song được đề nghị tiếp tục ở lại.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã bác bỏ thông tin này. Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề công chúng toàn cầu Dylan Johnson gọi bài viết của Bloomberg là “hoàn toàn bịa đặt.”

Ông Johnson cũng bác bỏ thông tin trên trang tin The Independent cho rằng ông Rubio đang chuẩn bị vận động tranh cử để giành đề cử của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2028, gọi đây là thông tin giả mạo và không có cơ sở.

Ông Rubio được xem là một trong những gương mặt có khả năng kế nhiệm Tổng thống Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2028. Vài ngày trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hôm 3/11, ông đã xuất hiện cùng Tổng thống Trump tại một sự kiện vận động tranh cử. Tuy nhiên, trước đó, ông Rubio từng tuyên bố sẽ ủng hộ Phó Tổng thống JD Vance nếu ông này ra tranh cử tổng thống./.

(TTXVN/Vietnam+)
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