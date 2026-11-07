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Tổng thống Paraguay bị phế truất, quản thúc tại gia

Ông Pena đang bị điều tra về các hành vi liên quan đến công tác giám sát, xử lý Ngân hàng Ueno S.A. cũng như việc gửi các nguồn quỹ công vào định chế này.

Thanh Tùng
Ông Santiago Pena tại một điểm bỏ phiếu ở thủ đô Asuncion, ngày 30/4/2023, trước khi đắc cử Tổng thống Paraguay. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Ông Santiago Pena tại một điểm bỏ phiếu ở thủ đô Asuncion, ngày 30/4/2023, trước khi đắc cử Tổng thống Paraguay. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ đưa tin, tối 6/11 (giờ địa phương), Phó Tổng thống Paraguay Pedro Alliana đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống nước này, ngay sau khi Thượng viện bỏ phiếu phế truất người tiền nhiệm Santiago Pena do liên quan đến cuộc khủng hoảng ngân hàng nghiêm trọng khiến gần một nửa dân số nước này bị phong tỏa tài khoản.

Với 44/45 phiếu thuận (1 thượng nghị sỹ vắng mặt), 44 thượng nghị sỹ đã bỏ phiếu ủng hộ việc bãi nhiệm người đứng đầu nhà nước. Chủ tịch Thượng viện Paraguay Basilio Nunez tuyên bố ông Pena "yếu kém trong thực thi chức trách" liên quan đến sự sụp đổ, hỗn loạn của Ngân hàng Ueno S.A. - định chế tài chính mà ông từng có mối liên hệ liên quan đến cổ phần.

Công tố viên Silvia Margarita Gonzalez Vester cho biết giới chức Paraguay đã áp đặt lệnh quản thúc tại gia đối với cựu Tổng thống Pena chỉ vài phút sau khi ông bị phế truất.

Theo cơ quan chức năng Paraguay, ông Pena đang bị điều tra về các hành vi liên quan đến công tác giám sát, xử lý Ngân hàng Ueno S.A. cũng như việc gửi các nguồn quỹ công vào định chế này. Dự kiến, ông sẽ bị thẩm vấn vào ngày 7/11 với các cáo buộc lạm dụng tín nhiệm, lợi dụng ảnh hưởng và biển thủ công quỹ.

Về phần mình, phát biểu sau khi nhậm chức, tân Tổng thống Alliana cam kết sẽ không bỏ rơi gần 3 triệu người gửi tiền, bao gồm cả những người hưởng lương hưu, bị ảnh hưởng do việc tiếp quản Ngân hàng Ueno S.A. vì lo ngại mất khả năng thanh toán. Ông Alliana sẽ giữ cương vị Tổng thống cho đến năm 2028.

Trước đó, Hạ viện Paraguay đã bỏ phiếu thông qua các cáo trạng luận tội, mở đường cho tiến trình luận tội ông Pena tại Thượng viện./.

Tổng thống Paraguay Santiago Pena từ chức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Paraguay Santiago Pena tuyên bố từ chức

Ông Pena nhấn mạnh quyết định từ chức nhằm bảo đảm sự ổn định của đất nước, đồng thời khẳng định ưu tiên hàng đầu là bảo đảm quyền lợi cho những người dân đã gửi tiền tiết kiệm vào hệ thống tài chính.

(TTXVN/Vietnam+)
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