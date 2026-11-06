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Tổng thống Mỹ dự đoán có thể đạt được thỏa thuận với Nga

Sau cuộc gặp đặc phái viên Nga, ông Trump dự đoán có thể đạt thỏa thuận lớn về Ukraine và châu Âu; trong khi đó Thủ tướng Italy kêu gọi EU thống nhất lập trường hòa đàm.

Bích Liên-Việt Hải
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: IRNA/TTXVN phát)
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: IRNA/TTXVN phát)

Ngày 5/11, sau cuộc gặp với đặc phái viên Tổng thống Nga, ông Kirill Dmitriev tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự đoán một thỏa thuận "rất lớn" với Nga, không chỉ liên quan đến xung đột tại Ukraine mà còn cả "toàn bộ châu Âu."

Ông Trump tiết lộ rằng ông đã có một cuộc gặp không theo lịch trình với ông Kirill Dmitriev, người đang có mặt tại Washington để đàm phán với các quan chức Ukraine do Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump chủ trì.

Phát biểu với báo giới trong Phòng Bầu dục, ông Trump cho biết: “Đó sẽ là một thỏa thuận lớn... liên quan đến nhiều hơn cả Ukraine... có thể liên quan đến toàn bộ châu Âu."

Trong một diễn biến khác, theo phóng viên TTXVN tại Rome, trong thư chính thức gửi Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa ngày 5/11, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đã chỉ trích gay gắt cách tiếp cận thiếu sự phối hợp của Liên minh châu Âu (EU) đối với tiến trình hòa đàm nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Dù hoan nghênh gói viện trợ mới, Thủ tướng Italy cho rằng hiện đang tồn tại vô số khuôn khổ đàm phán chồng chéo về Ukraine, từ cuộc họp không chính thức ở Miami, những cuộc điện đàm riêng rẽ của lãnh đạo Phần Lan và Na Uy với Tổng thống Nga Vladimir Putin, đến nhóm “Liên minh các quốc gia tình nguyện” (37 nước), “Định dạng Berlin,” và những cuộc trao đổi sắp tới tại Abu Dhabi (UAE).

Bà Meloni khẳng định việc châu Âu thống nhất lập trường là yêu cầu cấp thiết “không thể trì hoãn,” bởi những lời lẽ rời rạc đang khiến EU trở nên “kém tin cậy hơn” trên trường quốc tế.

Nhà lãnh đạo Italy đề nghị đưa chủ đề này vào chương trình nghị sự tại Hội nghị thượng đỉnh EU không chính thức ở Dublin (Ireland) trong tuần tới để chuẩn bị cho quyết định chính thức vào tháng 12.

Bức thư được gửi đúng thời điểm EU vừa giải ngân gói viện trợ mới trị giá 4,36 tỷ euro cho Ukraine (gồm tài chính vĩ mô và nguồn lực phòng thủ)./.

(TTXVN/Vietnam+)
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