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Tổng thống Trump tin tưởng đạt thỏa thuận “rất lớn” về xung đột tại Ukraine

Phát biểu với báo giới, ông Trump tuyên bố không thể tiết lộ nội dung đã thảo luận với ông Dmitriev, Đặc phái viên của Tổng thống Nga, nhưng nhấn mạnh “đó sẽ là một thỏa thuận rất lớn.”

Trần Quyên
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Ngày 5/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng sắp đạt được thỏa thuận “rất lớn” với Nga không chỉ liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine, mà còn bao trùm toàn bộ châu Âu.

Nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra tuyên bố này sau cuộc gặp với Đặc phái viên của Tổng thống Nga, ông Kirill Dmitriev, tại Nhà Trắng.

Theo Tổng thống Trump, cuộc gặp Đặc phái viên Nga Dmitriev không có trong lịch trình trước đó.

Ông Dmitriev đến Nhà Trắng để tham gia cuộc gặp với các quan chức Ukraine do Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump chủ trì.

Phát biểu với báo giới, ông Trump tuyên bố không thể tiết lộ nội dung đã thảo luận với ông Dmitriev nhưng nhấn mạnh “đó sẽ là một thỏa thuận rất lớn,” đồng thời nhận định cuộc gặp tại Nhà Trắng lần này giữa hai phái đoàn Nga và Ukraine, cũng như lệnh ngừng bắn kéo dài 6 ngày ở Oleshky đều do Đệ nhất phu nhân Melania Trump chủ trì, có thể trở thành bước đệm tiến tới một thỏa thuận rộng lớn hơn. Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng cho biết ông chưa gặp các quan chức Ukraine.

Sau khi Tổng thống Trump đưa ra tuyên bố trên, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 6/11 cho biết các nước đồng minh của Ukraine đang nỗ lực thúc đẩy một kết thúc “công bằng và bền vững” cho cuộc xung đột tại quốc gia Đông Âu này, trước thềm các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian diễn ra vào tuần tới tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất – UAE).

Theo một người phát ngôn của NATO, các quan chức NATO, Mỹ, Ukraine và châu Âu đã đưa ra cam kết trên khi nhóm họp tại Brussels (Bỉ) một ngày trước đó.

Trong khi đó, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, ông Jared Kushner, người đã tham gia các cuộc đàm phán tại Brussels bằng hình thức trực tuyến, cho biết Mỹ đang thúc đẩy xây dựng một cấu trúc an ninh châu Âu rộng hơn, có thể giúp tạo điều kiện cho hòa bình lâu dài.

Mục tiêu của Washington là tìm kiếm các giải pháp thực tế nhằm giải quyết những mối quan ngại về an ninh của tất cả các bên.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải tôn trọng đầy đủ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và quyền tự quyết của mỗi quốc gia, đồng thời khẳng định NATO sẽ tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong phòng thủ tập thể của châu Âu.

Theo ông Kushner, Mỹ sẽ tham vấn chặt chẽ với các đối tác châu Âu bên lề cuộc đàm phán tại Abu Dhabi và nếu đạt được tiến triển, sẽ hướng tới một khuôn khổ đa phương rộng lớn hơn với sự tham gia trực tiếp của họ./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Tổng thống Mỹ Donald Trump #xung đột tại Ukraine #Nhà Trắng Mỹ Ukraine
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