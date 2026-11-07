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Tổng thống Mỹ bổ nhiệm tân Chánh Văn phòng Nhà Trắng

Ông Miller hiện phụ trách chính sách tại Văn phòng Nhà Trắng là một trong những cố vấn chủ chốt của Tổng thống Trump về các vấn đề nhập cư vừa được bổ nhiệm làm Phó Chánh Văn phòng Nhà Trắng.

Ngọc Quang-Đoàn Hùng
Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller. (Ảnh: AFP)
Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller. (Ảnh: AFP)

Ngày 6/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller làm Chánh Văn phòng, thay bà Susie Wiles.

Ông Miller sẽ đảm nhiệm cương vị mới từ ngày 9/11.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trong thông báo trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cho biết ông Miller là một trong những cố vấn được ông tín nhiệm nhất.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng đánh giá cao công việc của bà Wiles và cho biết bà sẽ chuyển sang phụ trách các hoạt động chính trị của ông.

Bà Wiles là người phụ nữ đầu tiên giữ cương vị Chánh Văn phòng Nhà Trắng. Ông Miller, hiện phụ trách chính sách tại Văn phòng Nhà Trắng, là một trong những cố vấn chủ chốt của Tổng thống Trump về các vấn đề nhập cư.

Ngay sau thông báo bổ nhiệm, Hạ nghị sỹ đảng Dân chủ Robert Garcia cho biết ông sẽ tiến hành điều tra về vai trò của ông Miller trong việc xây dựng và triển khai chính sách nhập cư của chính quyền Tổng thống Trump, trong đó có các chiến dịch của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE).

Ông Garcia dự kiến sẽ lãnh đạo Ủy ban Giám sát Hạ viện sau khi đảng Dân chủ giành lại quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Donald Trump #Stephen Miller #Nhà Trắng #Chánh Văn phòng #Susie Wiles #chính sách nhập cư #ICE Mỹ
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