Liên hợp quốc cảnh báo hàng triệu người Sudan có nguy cơ mất nơi ở tạm

Ngày 6/11, Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa do xung đột tại Sudan không được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ chỗ ở khẩn cấp, trong bối cảnh nguồn tài chính viện trợ cạn kiệt, khiến các tổ chức nhân đạo không đủ khả năng đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, thông báo chung của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) và Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cho biết hiện có khoảng 15,4 triệu người tại Sudan đang cần được hỗ trợ khẩn cấp nơi ở tạm và các vật dụng thiết yếu phục vụ sinh hoạt.

Với nguồn kinh phí hiện có, các tổ chức nhân đạo chỉ đặt mục tiêu hỗ trợ khoảng 10% số người có nhu cầu. Đến nay, khoảng 936.000 người đã nhận được hỗ trợ, cho thấy khoảng cách rất lớn giữa nhu cầu thực tế và nguồn lực hiện có.

Phát biểu trực tuyến từ thủ đô Khartoum tại cuộc họp báo của Liên hợp quốc ở Geneva, người đứng đầu IOM tại Sudan Mohamed Refaat cho biết tổ chức này đã phân phối hơn 40.000 tấn hàng cứu trợ trong năm nay, song kho dự trữ đã cạn kiệt.

Ông cảnh báo số người phải di dời trong nước có thể tăng trở lại dù thời gian gần đây nhiều người đã trở về quê nhà. Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn và Tổ chức Di cư Quốc tế kêu gọi cộng đồng quốc tế khẩn trương bổ sung kinh phí để khôi phục nguồn dự trữ và duy trì hỗ trợ khẩn cấp.

Sudan hiện vẫn là quốc gia đối mặt với cuộc khủng hoảng di cư lớn nhất thế giới. Kể từ khi giao tranh giữa quân đội Sudan (SAF) và Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) bùng phát vào tháng 4/2023, khoảng 8,6 triệu người đã phải di dời trong nước, trong khi hơn 4,6 triệu người sang các nước láng giềng lánh nạn. Hơn 5,2 triệu người đã trở về nơi cư trú ban đầu, song nhiều người phải đối mặt với tình trạng nhà cửa hư hại và các dịch vụ thiết yếu bị gián đoạn.

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, kế hoạch huy động 2,9 tỷ USD cho hoạt động nhân đạo tại Sudan đến nay mới nhận được chưa đến một nửa số tiền cần thiết.

Tại biên giới Sudan-Nam Sudan, Tổ chức Di cư Quốc tế cảnh báo khoảng 100.000 người có nguy cơ mất khả năng tiếp cận dịch vụ y tế nếu phòng khám duy nhất tại cửa khẩu Wunthou phải đóng cửa vào tháng 12 vì thiếu kinh phí.

Điều phối viên nhân đạo Liên hợp quốc tại Sudan Denise Brown cũng cho biết các vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào cơ sở điện và nhiên liệu đang gây thêm khó khăn cho hoạt động cứu trợ.

Tại Abyei, vùng lãnh thổ tranh chấp giữa Sudan và Nam Sudan, các vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái ngày 19/10 đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng, khoảng 59 người bị thương và hàng chục thường dân phải rời bỏ nhà cửa.

Báo cáo trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 5/11, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách các hoạt động gìn giữ hòa bình Jean-Pierre Lacroix cảnh báo các vụ tấn công này là diễn biến an ninh đáng lo ngại tại Abyei, nơi khu vực chợ Amiet là điểm quá cảnh của hơn 49.000 người tị nạn và người hồi hương rời Sudan để tránh giao tranh./.

Sudan: Tấn công bằng drone gần khu chợ khiến 80 người thiệt mạng Vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (drone) gần một khu chợ tại thị trấn Al-Dibab, bang Tây Kordofan, miền Nam Sudan, đã khiến 80 người thiệt mạng.