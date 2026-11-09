Xung đột tại Trung Đông: Iran kêu gọi Mỹ chấp nhận đề xuất hòa bình

Mỹ đang gia tăng sức ép kinh tế đối với Iran, đồng thời yêu cầu Iraq hạn chế hoạt động qua các cửa khẩu biên giới với nước láng giềng này.

Trong bối cảnh đó, Tehran khẳng định đề xuất nhằm thúc đẩy chấm dứt xung đột vẫn còn hiệu lực, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Washington lựa chọn giải pháp quân sự.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 8/11, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố “đề xuất 2 ngày” của Tehran vẫn được giữ nguyên.

Trên mạng xã hội X, ông kêu gọi Nhà Trắng đáp ứng các điều kiện của Iran, trong đó có yêu cầu chấm dứt xung đột trên tất cả các mặt trận. Ông đồng thời cảnh báo Iran sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Mỹ lựa chọn hành động quân sự.

Đề xuất 2 ngày là kế hoạch của Tehran nhằm mở lại eo biển Hormuz sau 2 ngày kể từ khi Washington chấp thuận loạt điều kiện then chốt, trong đó có dỡ lệnh phong tỏa các cảng biển Iran, thiết lập lệnh ngừng bắn trên mọi mặt trận và giải phóng tài sản Iran đang bị phong tỏa ở nước ngoài. Iran ban đầu đề nghị mở lại eo biển sau một tuần nếu Mỹ chấp nhận các yêu cầu, nhưng sau đó rút ngắn thời hạn xuống còn 2 ngày.

Cả hai đề xuất đều được đưa ra thông qua bên trung gian Qatar. Nước này nhiều lần nhấn mạnh các nỗ lực tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột trong khu vực vẫn được tiến hành.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết đề xuất gồm 7 bước của Tehran, được đưa ra lần đầu hồi tháng 9, vẫn là cơ sở cho các cuộc đàm phán tiếp theo với Washington. Đề xuất này đã được rút gọn nhằm tạo điều kiện triển khai trong vòng 2 ngày.

Trong khi đó, truyền thông Iran ngày 8/11 đưa tin nhiều tiếng nổ được ghi nhận tại thành phố cảng Bandar Abbas ở miền Nam nước này và trên đảo Qeshm thuộc Vịnh Persian. Hãng thông tấn Fars cho biết đã xảy ra nhiều vụ nổ tại Bandar Abbas, song không cung cấp thêm chi tiết.

Hãng thông tấn nhà nước IRNA cũng đưa tin về các tiếng nổ trên đảo Qeshm và cho biết một số địa điểm được cho là đã bị tấn công. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác nhận. Chính quyền địa phương chưa đưa ra bình luận về vụ việc và nguyên nhân cũng như mức độ thiệt hại hiện chưa rõ.

Trong diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Iraq Fuad Hussein ngày 8/11 cho biết, Bộ Tài chính Mỹ đã chính thức đề nghị Baghdad đóng cửa tất cả các cửa khẩu biên giới với Iran, chỉ duy trì hoạt động tại hai cửa khẩu.

Theo đề xuất của Washington, một cửa khẩu nằm tại khu vực người Kurd ở miền Bắc Iraq, cửa khẩu còn lại ở một địa điểm khác trong nước, song vị trí cụ thể chưa được xác định.

Ông Hussein cho rằng, việc đóng cửa các cửa khẩu có thể gây sức ép đối với Iran, nhưng đồng thời sẽ tác động tiêu cực đến Iraq, làm gián đoạn hoạt động thương mại và đi lại qua biên giới. Ông cho biết Mỹ vẫn duy trì yêu cầu này và hai bên đang tiến hành đàm phán. Hiện Baghdad cũng chưa xác định các biện pháp hạn chế sẽ áp dụng đối với hành khách, hoạt động vận tải hàng hóa hay toàn bộ hoạt động qua lại biên giới.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Iraq Fuad Hussein cũng xác nhận nước này đã đạt được thỏa thuận với Mỹ về việc vận chuyển dầu mỏ qua eo biển Hormuz theo một tuyến đường gần Oman.

Đề cập những tác động của xung đột khu vực, Ngoại trưởng Hussein cho biết Iraq đã chịu thiệt hại ước tính khoảng 60 tỷ USD do gián đoạn xuất khẩu dầu qua eo biển Hormuz trong khoảng 4 tháng đầu cuộc chiến.

Trước khi hoạt động vận chuyển bị ảnh hưởng, Iraq xuất khẩu khoảng 3,3-3,4 triệu thùng dầu mỗi ngày.

Theo các quan chức năng lượng Iraq, xuất khẩu dầu của nước này đã phục hồi lên khoảng 3,5 triệu thùng/ngày trong tháng 10, so với 2,65 triệu thùng/ngày trong tháng 9./.

Xung đột tại Trung Đông: Mỹ phát tín hiệu hạn chế không kích Iran Tổng thống Trump cho rằng Mỹ đã gây tổn thất nghiêm trọng cho Iran và không cần thiết phải tiếp tục hành động quân sự nếu hai bên đạt được một thỏa thuận chặt chẽ.