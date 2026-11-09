Thiếu kinh phí buộc UNRWA xem xét tái cơ cấu hoạt động tại Gaza

Cơ quan Liên hợp quốc về cứu trợ người tị nạn Palestine (UNRWA) đang xem xét kế hoạch tái cơ cấu hoạt động, trong đó có thể phải cắt giảm hàng loạt nhân viên và điều chỉnh vai trò của cơ quan này tại Gaza.

Động thái diễn ra trong bối cảnh thiếu hụt ngân sách kéo dài và những thay đổi trong cơ chế quản lý Gaza sau xung đột, trong đó có sự tham gia của Hội đồng Hòa bình Gaza do Tổng thống Mỹ Donald Trump thành lập.



Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, kế hoạch trên do ông Christian Saunders, một thành viên cấp cao của UNRWA, đề xuất và đã được trình bày tại cuộc họp của Ủy ban tư vấn cơ quan này. Một trong những nguyên nhân chính khiến UNRWA phải xem xét tái cơ cấu là tình trạng thiếu kinh phí kéo dài.



Ông Saunders cho biết UNRWA hiện thiếu khoảng 70 triệu USD. Ông cảnh báo nếu không sớm nhận được nguồn tài chính bổ sung, cơ quan này sẽ buộc phải triển khai những biện pháp khó khăn để duy trì hoạt động đến cuối năm và bảo đảm trả lương cho nhân viên.



Trong khi đó, ông Mustafa Al-Ghoul, người đứng đầu Công đoàn nhân viên Arập tại Gaza, cho biết UNRWA đã sa thải khoảng 1.000 nhân viên tại vùng lãnh thổ này và cho 2.000 người nghỉ hưu nhưng không tuyển dụng nhân sự thay thế. Hiện cơ quan còn khoảng 10.500 nhân viên tại Gaza.



Bên cạnh khó khăn tài chính, vai trò của UNRWA trong cơ chế quản lý Gaza sau xung đột cũng đang đứng trước những thay đổi. Hồi tháng 7 vừa qua, Hội đồng Hòa bình Gaza cho rằng người dân Gaza cần thoát khỏi tình trạng phụ thuộc kéo dài vào viện trợ.



Theo khuôn khổ được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua hồi tháng 11/2025, Hội đồng Hòa bình sẽ đảm nhiệm vai trò quản lý chuyển tiếp tại Gaza cho đến khi Chính quyền Palestine hoàn tất chương trình cải cách và đủ năng lực tiếp quản. Trong giai đoạn này, Ủy ban Quốc gia quản lý Gaza dự kiến đảm nhận vai trò điều hành tạm thời theo hướng kỹ trị.



Hiện UNRWA đang hỗ trợ hơn 1,7 triệu người Palestine tại Gaza, cung cấp dịch vụ y tế thông qua 11 trung tâm, giáo dục cho khoảng 300.000 trẻ em và nước sạch cho khoảng 820.000 người. Ngoài ra, cơ quan này còn cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho gần 6 triệu người tị nạn Palestine tại Jordan, Liban, Syria và Bờ Tây.



Liên quan đến tình hình Gaza, trong tuần qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhằm thúc đẩy thực hiện kế hoạch hòa bình Gaza của Washington sau cuộc bầu cử Quốc hội Israel. Theo kênh truyền hình Channel 12 và hãng tin Axios, kế hoạch này đã được chuẩn bị trong nhiều tháng.



Kế hoạch của Tổng thống Trump đề xuất giải giáp phong trào Hamas, phi quân sự hóa Gaza và chuyển giao quyền quản lý vùng lãnh thổ này cho một chính quyền Palestine mới. Washington mong muốn tiến trình này được triển khai bất kể thành phần chính phủ mới tại Israel sau bầu cử.



Một quan chức Mỹ cho biết công cuộc tái thiết Gaza sẽ phụ thuộc vào tiến triển trong việc giải giáp Hamas, đồng thời nhấn mạnh Washington cần có sự hợp tác đầy đủ từ Israel. Tuy nhiên, Mỹ hiện chưa xác định cụ thể mức độ giải giáp cần đạt được trước khi quá trình tái thiết được triển khai./.

Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ ngập lụt nghiêm trọng tại Gaza trong mùa Đông Hiện tượng El Nino, được dự báo có thể đạt cường độ mạnh kỷ lục, sẽ làm gia tăng lượng mưa, gây ngập lụt và khiến nhiều công trình vốn bị hư hại do chiến tranh có nguy cơ sụp đổ.