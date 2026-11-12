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Iran cáo buộc Mỹ và Israel gây thiệt hại môi trường nghiêm trọng trong xung đột

Theo hãng tin AFP, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cáo buộc các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho môi trường.

Viết Thành
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Iran cáo buộc Mỹ và Israel gây thiệt hại môi trường nghiêm trọng trong xung đột
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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý sau:

Iran cáo buộc Mỹ và Israel gây thiệt hại môi trường nghiêm trọng trong xung đột.

Israel yêu cầu quân đội tăng cường chuẩn bị cho khả năng tấn công Iran.

Mỹ: Sập tòa nhà ở New York gây thương vong.

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Viết Thành
(Vietnam+)
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CHIẾN SỰ MỸ, ISRAEL VỚI IRAN

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